香港家居折2020周日沙田開鑼 名牌家具電器低至1蚊/1折（附熱門產品推介） 

炎炎夏日，港人仍受疫情所困，不能外遊。不如將目光放回「家」中小天地。，用心裝扮一個溫馨的愜意居所，也有一番樂趣。位於沙田的一站式家居主題商場HomeSquare年度盛事「香港家居折2020」即將於本周日（12日）開始，至8月12日一連32天，推出多款限量$1港元及1折產品等你挑選。

名牌家具周日開售 速搶熱賣潮物

HomeSquare主打一站式家居主題購物體驗，不時推出優惠活動，讓大家得以用激筍價入手全屋家具換新裝。「香港家居折2020」不少熱賣產品的折扣都相當吸引。Dyson SupersonicTM風筒、PURE COOL LINK TM2合1風扇空氣清新機以及V8 Fluffy無線吸塵機均以1折發售，備受熱捧的Dyson風筒，只需$338就可帶回家，吹出百變造形！其他超筍優惠還包括$100半真皮3位座梳化，$1帶走原木茶几，1折Dyberg Larsen吊燈，Koziol Reed吊燈及MAGIS空氣椅子$1等，而每年一售即空的安寢之選：多款$1寢室名牌枕頭、1折愛皇健、蓆夢思、絲漣床褥也已應俱全。

因應疫情關係，家居清潔產品更受大家重視，HomeSquare準備了多款產品將於周日發售，包括1折的韓國HDBM-300 潔體厠板、日本可菱水櫥下型瀘水器、$100紫外光高效殺菌消毒棒、$1花灑瀘心、$1酒精搓手液和$1消毒噴霧，讓大家可以安心安全在家過精彩的暑假！

▲ 「香港家居折2020」放出不少$1/1折產品供人選購。

The point會員積分多重賞 瓜分200萬分

The Point by SHKP會員於7月12日至8月12日活動期間，憑300積分於「新地商場」手機App中兌換指定優惠貨品的「Smart Point 預留證」，便可於3日內到HomeSquare以低至5折的「Smart Buy價」購買心頭好！同時於不同主題周購買與該主題相關的家具家品滿$2,000，就可得2倍積分。

另外，會員於活動期間，逢星期四中午12時憑300積分，於「新地商場」手機App中兌換「10X積分登記證」，憑證以電子消費滿$2,000，即賞10倍積分，瓜分200萬分獎賞！

▲ 會員於活動期間，憑「10X積分登記證」以電子消費滿$2,000，即賞10倍積分！

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(資料由客戶提供)