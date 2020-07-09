【新冠肺炎】消息：新增至少10宗初步確診個案　涉的士司機及港泰護老中心

▲ 新增初步確診個案中，包括司機及港泰護老院院友。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，消息指今日（9日）新增至少10宗初步確診個案，包括港泰護老院院友、輸入個案及的士司機等。消息指，新增的初步確診個案包括茶餐廳群組，其中佐敦文英街新發茶餐廳再有食客不適求醫，該茶餐廳是不少夜更的士司機的「飯堂」。

【新冠肺炎】佐敦新發茶餐廳爆感染群組 同區澳洲牛奶公司因疫情自行停業2星期

連計昨日，本港連續兩日有10宗不明源頭感染，昨日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

【新冠肺炎】本地再出現至少5宗源頭不明個案 患者住址涉荃灣灣景花園及禮頓山

▲ 位於佐敦文英街的新發茶餐廳是不少夜更的士司機的「飯堂」。（資料圖片）

【新冠肺炎】坪石彬記群組一家三口染疫 新發茶餐廳再多3人確診包括至少兩名的士司機

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋