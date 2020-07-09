【流產偷嬰】女子流產失子憂被男友拋棄　假扮護士偷初生B獲輕判22個月

▲ 女子假扮護士偷初生B，獲輕判22個月。

小產失去孩子的痛苦，竟變成偷嬰兒的理由。中國貴州惠水縣去年有一名女子假扮成護士，將一名出生不足一天的初生嬰兒偷走，慶幸兩日後尋回。女子辯稱，自己因流產，怕被男友拋棄，所以假裝懷孕再偷別人的孩子。涉事女子近日被判監1年10個月，但外界認為刑罰太輕，沒有阻嚇作用之餘，更似鼓吹犯罪。

事發於去年12月8日凌晨5時，女子阿秀（化名）潛入貴州惠水縣漣江醫院，走到護士休息室內偷走護士服。之後她假裝成護士走進婦產科病房，趁職員熟睡時，偷偷抱走一名出生不到24小時的嬰兒，事後職員翻查閉路電視揭發事件，嬰兒亦在兩日後尋回。

流產後假裝仍懷孕

阿秀被捕後解釋，之後懷有男友的兒子，但懷孕時不慎跌倒致流產，她擔心會被男友拋棄，因此之後一直假裝仍然懷孕，直至當時快到預產期，心裡壓力大，才想出到醫院偷孩子回來養。

法官指，阿秀的犯罪證據充分，判拐騙兒童罪成，但念在她自願交代犯案詳情，認罪態度好、初犯，因此輕判1年10個月。不過，網民紛紛留言指判決太輕，亦解釋為何拐賣人口仍這樣猖狂，質疑「法律是鼓勵拐賣人口嗎」、「這是在變相支持偷孩子嗎」。

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責任編輯：王明芳