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【賭王設靈】何鴻燊7月10日大殮出殯　扶靈名單包括董建華林鄭月娥何厚鏵

娛樂 10:13 2020/07/09

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何鴻燊7月10日大殮出殯，扶靈名單包括香港特首及澳門特首。

賭王何鴻燊的喪禮於香港殯儀館舉行，昨天（7月8日）設靈只供親屬出席。何鴻燊喪禮在今天（7月9日）進行公祭，明天（7月10日）大殮出殯，扶靈人士名單亦已公佈。

當日扶靈人士為董建華先生、何厚鏵先生、林鄭月娥女士、譚鐵牛先生、李偉農先生、李國寶博士、胡應湘爵士、李業廣先生。 喪禮儀式由蘇樹輝先生主持，由家屬代表何超瓊女士宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單；何猷龍先生代表家屬致答謝詞；由董建華先生、徐立之博士、李業廣先生及霍震霆先生致悼詞。

何鴻燊喪禮靈堂以白布作裝飾，遺照由紅玫瑰花包圍，靈堂橫匾由賭王共事數十年的蘇樹輝撰寫「笑語帷幄」，代表何鴻燊生前做人做事都風趣幽默、舉重若輕，如將軍在軍營中談笑用兵，萬事運籌帷幄。

靈堂用上過萬朵荷蘭鮮花，包括白玫瑰、紅玫瑰、蘭花、繡球花，將靈堂佈置成園林花園主題。據說，整個喪禮的製作及各種費用達200萬元。

【賭王舉殯】何鴻燊喪禮一連三天舉行　何超瓊等家屬陸續抵達香港殯儀館【不斷更新】

【賭王設靈】何鴻燊喪禮今天舉行公祭　花牌陸續運抵殯儀館

【賭王設靈】四房子女陸續送別父親　何鴻燊第17子猷邦居美國未現身

責任編輯：王俊賢

何鴻燊 董建華 林鄭月娥 霍震霆 胡應湘 李業廣 何超瓊 何猷龍 娛樂人物職業

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