【新冠肺炎】社區傳播源廣泛成警號　梁子超指防疫政策不到位疫情或「翻幾翻」　

▲ 梁子超犒，若無源頭個案仍然增加，或須考慮暫停書展。（資料圖片）

本港昨日（8日）新增24宗新冠肺炎確診個案，當中有19宗為本地個案，部分感染源頭不明。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，過去2日有10宗無感染源頭個案，反映社區傳播已廣泛存在，如防疫政策不到位，疫情可能「翻幾翻」。

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梁子超今（9日）早在港台節目《千禧年代》時表示，近日本地個案急增，過去2日有10宗無感染源頭個案，且分布於不同地區，反映社區傳播已廣泛存在，情況令人擔心，屬於警號。他又指，現時看到的疫情是反映一星期之前的傳播，如要控制情況，則需要急速應對，一旦防疫政策不到位，疫情可能「翻幾翻」。他呼籲市民要加強保護自己，同時要收緊社交距離，避免高危活動，不戴口罩緊密接觸，特別是戶內情況。

其實如果大家都能夠做到（避免高危活動），就可以在短時間將（病毒）傳播力減低。

梁子超認為，不戴口罩的場合，以及室內不通風的環境有人聚集都是「高危情況」。他強調，不單是餐飲業或酒吧等，運動及宗教場所亦要檢討。他認為，上述兩個情況，政府的措施有需要檢討，並要盡快作決定。他稱，當社區傳播源增多時，自然會有個案進入高危地方，例如老人院舍、健身中心、宗教場所等。

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至於港泰護老院已今已有9宗確診個案，他認為，安老院舍除了要停止探訪外，亦應增加員工的健康監察，他們應避免高危活動，一旦員工有接觸史等，要盡早進行篩檢；大型院舍應將員工分層分組工作。

被問及書展是否要暫停，他稱若未來數天間不明源頭個案仍然上升，要考慮是否須暫停大型活動。若能如期舉行，亦需考慮人流及逗留時間，以減少室內的聚集密度，書展內亦應避免餐飲服務，以免脫下口罩，留意手部衞生。

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記者：郭詩詩