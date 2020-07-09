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【那些我愛過的人大結局】連詩雅冒高風險繼續懷孕　7年前車禍重演書文再作抉擇【內含劇透】

娛樂 11:21 2020/07/09

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

連詩雅於《那些我愛過的人》飾演的書文決定冒高風險繼續懷孕。

TVB劇《那些我愛過的人》播至結局篇，書文（連詩雅飾）被姐夫（翟威廉飾）非禮的真相終於揭曉，不過，冒着高風險懷孕的書文為着是否保留胎兒而感到忐忑，面臨母親的抉擇。

除着書文含冤7年的真相被揭開，書文、樂汶（黃翠如飾）、希晨（馬貫東飾）和嘉炳（顧定軒飾）都和好如初。

【那些我愛過的人】綠茶婊麥皓兒勾引人夫向書文示威　陳自瑤程可為隔空狠罵蚊滋【有片】

書文（連詩雅飾）被姐夫（翟威廉飾）非禮的真相終於揭曉。（TVB截圖）

書文（連詩雅飾）質問樂汶（黃翠如飾）和希晨（馬貫東飾）。（TVB截圖）

飾演書文的連詩雅於社交平台寫道：

信任　係支持和理解
大家站在自己的立場裡
感受自己的痛心
但有時就會因為咁
而忽略別人的痛心
誤會就會這樣
一個又一個的堆積如山
那爆發的威力
真的難以想像
#這一場真的很痛心
#但真相終於揭曉
#方書文
#方樂汶
#古希晨
#那些我愛過的人

然而，今晚（7月9日）第24集劇情將講述幸而病情急轉直下，且出現了併發症。另一邊廂，神秘人留下了恐嚇字句，以致樂汶很憂心。本來煜誠（林文龍飾）已打算向樂汶求婚，承諾終身守護她，惟因幸而的狀況而暫時將計劃擱置。

由於希晨自小欠缺同理心，加上換肝首年內懷孕的高風險，以致書文正為是否要保留胎兒而忐忑。經歷床照一事，希晨終於明白到同理心的重要性。他向樂汶說了白色謊言，成功令樂汶放下心頭大石。

【那些我愛過的人劇透】第25集大結局劇情預告　交通意外煜誠樂汶齊困車廂

書文（連詩雅飾）冒着高風險決定繼續懷孕。（TVB截圖）

書文選擇勇敢面對風險，並坦誠告訴麗馨自己懷孕。神秘人突然在醫院出現，樂汶跟隨上天台。神秘人情緒失控亮刀，揚言要有人死為車禍負責。

明晚（7月10日）第25集劇情講述神秘人激動地逃離醫院，車上則載着懷孕的書文。書文苦勸神秘人珍惜生命，他卻因芊芊的遺言，而發現了七年前意外的罪魁禍首。煜誠、樂汶與希晨都十分擔憂，憑着GPS成功追蹤神秘人的車輛。

神秘人不聽勸告堅持所想，最終兩車相撞，五人受傷。

書文面對流血不止的希晨，以及因撞擊而呼吸困難的神秘人，與七年前一樣再次面對抉擇。另一邊廂，煜誠和樂汶被困車廂，一直守諾言要保護樂汶的煜誠，在生命關頭向樂汶作出了抉擇。

撰文 : TOPick柴犬出動

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