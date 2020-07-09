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【賭王設靈】何鴻燊喪禮儀式由超瓊宣讀唁電　猷龍代表家屬致答謝詞

娛樂 10:41 2020/07/09

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何鴻燊喪禮今天舉行公祭。

賭王何鴻燊的喪禮由昨天起一連三日於香港殯儀館舉行，何鴻燊喪禮在今天（7月9日）舉行公祭，喪禮上的何鴻燊悼念冊亦已作公開，當中詳列何鴻燊的生平和貢獻，以及政界名流的致哀悼辭文。

於喪禮上派發的賭王紀念冊，以何鴻燊一張壯年時照片作為封面，首頁以中英題上「永誌懷念何鴻燊博士 原全國政協常委，大紫荊勳賢，大蓮花勳賢 1921-2020」

何鴻燊喪禮悼念冊封面。

【賭王設靈】何鴻燊7月10日大殮出殯　扶靈名單包括董建華林鄭月娥何厚鏵

另外，紀念冊亦以中英對照詳述何鴻燊的生平、事業成就及對社會貢獻。此外，紀念冊中著有香港行政長官林鄭月娥，澳門行政長官賀一誠、國務院港澳事務辦公室、中央統戰部，以及來自不同社會機構及大學的唁函。

而明天7月10日（星期五）大殮出殯，今日公布出殯當日扶靈名單，扶靈人士為董建華先生、何厚鏵先生、林鄭月娥女士、譚鐵牛先生、李偉農先生、李國寶博士、胡應湘爵士、李業廣先生。

何鴻燊喪禮靈堂。（大會提供）

而明天大殯儀式的安排細節亦作公布，明天的喪禮儀式由蘇樹輝先生主持，然後由家屬代表何超瓊女士宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單。

之後由何猷龍代表家屬致答謝詞；緊接再由董建華、徐立之博士、李業廣及霍震霆先生致悼詞。

下午1時30分開始的大殮儀式可作傳媒直播，至下午2時30分辭靈出殯，有指賭王將下葬於家族墓地昭遠墳場。

【賭王設靈】何鴻燊靈堂製作費達200萬　過萬朵鮮花送別一代賭王

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