【新冠肺炎】聖公會基顯小學學生家長昨確診　返校學生立即放學明日停課一天

▲ 聖公會基顯小學發通知指一名3A班學生家長昨日確診新冠肺炎。

本港新冠肺炎疫情持續，近日有不少個案涉及中、小學師生或其家人，以致部分學校需要停課。聖公會基顯小學今日（9日）於網上公布，指校方今早收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日，而已返校的同學，可由家長即時到校接回子女，且學校明天（10日）會停課一天。

【新冠肺炎】消息：新增至少10宗初步確診個案 涉的士司機及港泰護老中心

▲ （網頁截圖）

位於九龍牛頭角上邨安善道的聖公會基顯小學，今日於校網張貼緊急通告指，學校一名3A班的學生家長於昨日確診新冠肺炎，所有已返校的學生即時放學。聖公會基顯小學張副校長向TOPick證實指，今早得知家長通知有關消息，其後已立即以SMS短訊及校內的E-CLASS平台通知家長，可以立即到校接回已返校的同學，如有家長未能接回學校，亦會交由老師代為照顧至平日放學時間。

張副校長又指，五年級報分試即日取消及順延，稍後再作安排。為確保師生安全，學校將於明天（10日）停課一天，並已安排清潔公司到校作全校徹底清潔及消毒。

連同以上個案，本港至今已12間中小學出現確診者或緊密接觸者，而部分學校現已宣佈停課，當中包括：

土瓜灣保良局林文燦英文小學

拔萃男書院及其附屬小學

優才（楊殷有娣）書院旺角校舍

培基小學

東華三院馮黃鳳亭中學

沙田崇真學校

鳳溪創新小學

光明英來學校

油蔴地天主教小學（海泓道）

天佑小學

黃埔宣道小學

聖公會基顯小學

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記者：郭詩詩