【新冠肺炎】何栢良促政府盡快收緊食肆人數限制　提醒市民「執生」減少堂食

▲ 何栢良認為，政府應該要檢視如何加強防疫措施，包括收緊餐飲和表列處所的措施，市民亦要「執生」。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情第三波爆發，昨日（8日）新增24宗確診個案，其中19宗本地感染個案，而有5宗源頭不明。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港疫情回歸至3月時嚴峻情況，過去數日本地感染累計有30人確診，至少涉及3個群組，包括2間餐廳及護老院，當中10宗個案源頭不明，反映情況嚴重，背後可能牽涉數個群組。

何栢良今早（9日）在一個電台節目指，政府應該要檢視如何加強防疫措施，包括收緊餐飲和表列處所的措施，市民亦要「執生」，避免參與高危活動，應改買外賣，保持社交距離；乘坐的士時要降低兩邊車窗通風，接觸門柄及安全帶扣後，要清潔手部，減低感染機會。

他又指，今次疫情源頭很大機會是傳入的個案有漏洞，政府遲遲未有修補措施，特別是獲豁免檢疫的人士數量相當龐大，不少都是來自高危地區，進入社區後造成群組爆發。

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何栢良又指，疫情對安老院舍的挑戰很大，院舍環境擠迫，通風況不理想，外國經驗顯示，院舍感染比率相當高，預料院舍感染人數會繼續攀升，須留意職員會否到其他院舍工作，有機會「火燒連環船」，令其他院舍出現群組感染。

有研究顯示病毒正不斷轉變，何栢良指出，病人感染新變種病毒G614後，在上呼吸道的病毒數量較高，繁殖速度亦更快，如果不戴口罩的話，大聲說話或咳嗽便會將大量病毒噴出。他提醒，病毒不只經飛沫傳播，特別是在室內不通風的環境下，噴出的病毒「飛沫雲」可以飄到10米以外地方。

他期望政府當機立斷，推出嚴厲措施，包括回復3月時的限聚情況，如容納人數由現有80%降至上限50%、恢復一枱只可坐4人等措施，而醫院餐廳亦應收緊座位安排，以中斷傳播鏈。

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記者：陳子謙