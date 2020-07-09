【Netflix劇集】《我們，愛過嗎？》宋智孝單親媽媽當自強　首集有韓版《夢中人》大講廣東話對白

▲ 38歲《Running Man》女神宋智孝，在新劇《我們，愛過嗎？》中挑戰演技飾演沒有放棄人生夢想的單親媽媽，周旋於4位型男身邊，發展出五角關係。

韓國女星宋智孝相隔兩年回歸演出電視劇《我們，愛過嗎？》於7月8日晚JTBC首播（Netflix同步播出）。38歲《Running Man》女神宋智孝，在劇中挑戰演技飾演沒有放棄人生夢想的單親媽媽，周旋於4位型男身邊，發展出五角關係。這齣女人當自強劇集，首集有不少香港元素，既響起《夢中人》韓文版歌曲，飾演電影投資者的金敏俊還大講廣東話。

▲ 宋智孝在劇中有生鬼的演出。

由宋智孝所主演的全新都市療癒新劇《我們，愛過嗎？》描述已經當了14年職場單親媽媽的盧愛情（宋智孝飾），在大學最後一年決定早婚生女，因而未有畢業便開展了為人母的生活，然而婚姻出現問題令她成為單親媽媽，當會計、戲院工作人員等來養育女兒。

然而，她並沒有因此而放棄當電影製片的夢想，但當她求職成功了，才發覺遇人不熟，老闆走佬了，只剩下她收拾殘局。

▲ 首集刻劃出單親家庭在韓國受歧視的問題。

與此同時，她的青春期女兒盧荷妮轉較，即遇上校園欺凌事，荷妮為被欺負同學挺身而出後，即被校方召見家長。盧愛情和女兒在學校因為單親家庭的身份而被歧視，被對方家長指責荷妮沒有禮貌、沒有家教，全因她來自單親家庭。

▲ 大明星柳珍（宋鍾鎬飾）和盧愛情原來讀大學時已有「往日情」。

盧愛情隨即大反擊，她說：「我就是女兒的父親與母親，要求多少醫療費你隨便講，但我女兒心靈受到的傷害你又如何補償？」表現出單親媽媽的堅毅不屈。

▲ 孫湖竣飾演性格不好但外表吸引的億萬作家吳大悟。

盧愛情本來放棄了愛情，但命運卻令她遇上了4位型男。其中被她拉攏拍片的大明星柳珍所飾演的大明星柳珍（宋鍾鎬飾），其實二人讀書時已有「往日情」。

▲ 女兒的班導師吳硯祐（具滋成飾）竟是從前暗戀盧愛情的男生。

她女兒那位在校內大受歡迎的靚仔班主任吳硯祐（具滋成飾），從前跟她同住一個屋簷下，而當他14年後重遇這位他想念的「姐姐」就經常甜笑。

至於吳大悟這位明星作家（孫湖竣飾）就跟她一直「吵不停」，而電影投資公司代表九把刀（金敏俊飾）樣子兇巴巴的，最初更是嚇壞盧愛情。

▲ 金敏俊飾演電影投資者在劇中有幾句廣東話對白。

首集予人勵志浪漫喜劇之感，最特別是有不少香港元素。當中用到王菲《夢中人》的韓文版作背景音樂，而男星金敏俊飾演的九把刀更有廣東話對白。

《我們，愛過嗎？》於每週三、四晚上10時 獨家於Netflix上架與韓國同日播出。

記者：Mandy