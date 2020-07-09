【新冠肺炎】消息：政府最快今天公布收緊防疫措施　食肆一枱限8人

▲ 消息指政府最快今天公布收緊防疫措施。

本港疫情出現第三波小爆發，消息指政府最快今天（9日）公布收緊防疫措施，食肆、卡拉OK、戲院等將受影響，有接近政府消息人士指，預料不會重推2月時的大辣招數，不過活動場地的限制人數會收緊，例如表演及電影場所等限制人數，佔座位的80%會減少至60%等。

消息又指，考慮近日多宗本地感染個案涉及茶餐廳群組，預料食肆人數會再改緊，一枱限最多8人。

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本港昨日有24宗新增個案，其中19宗為新增本地確診，今早最新消息指有至少10宗初步確診個案，連續2日有10宗不明源頭不明的個案，多名專家都指或與兩周前父親節的放寬防疫措施有關，促請政府盡快收緊防疫措施，以及加強化驗檢測的數量。

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記者：伍瑋瑋、葉紹堅