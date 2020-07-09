  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (週四) 11:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：政府最快今天公布收緊防疫措施　食肆一枱限8人

政治 11:27 2020/07/09

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指政府最快今天公布收緊防疫措施。

本港疫情出現第三波小爆發，消息指政府最快今天（9日）公布收緊防疫措施，食肆、卡拉OK、戲院等將受影響，有接近政府消息人士指，預料不會重推2月時的大辣招數，不過活動場地的限制人數會收緊，例如表演及電影場所等限制人數，佔座位的80%會減少至60%等。

消息又指，考慮近日多宗本地感染個案涉及茶餐廳群組，預料食肆人數會再改緊，一枱限最多8人。

【新冠肺炎】聖公會基顯小學學生家長昨確診　返校學生立即放學明日停課一天

本港昨日有24宗新增個案，其中19宗為新增本地確診，今早最新消息指有至少10宗初步確診個案，連續2日有10宗不明源頭不明的個案，多名專家都指或與兩周前父親節的放寬防疫措施有關，促請政府盡快收緊防疫措施，以及加強化驗檢測的數量。

【新冠肺炎】消息：新增至少10宗初步確診個案　涉的士司機及港泰護老中心

【新冠肺炎】社區傳播源廣泛成警號　梁子超指防疫政策不到位疫情或「翻幾翻」　

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋、葉紹堅

 

餐廳 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
10:44 2020/07/07
【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
12:58 2020/07/07
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元
20:41 2020/07/07
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元