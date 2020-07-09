分別被指藏有鐳射筆及噴漆　3男生分別被控准保釋

▲ （經濟日報資料圖片）

兩名20歲男生涉於去年9月8日，在炮台山一帶攜有鐳射筆及噴漆，被控在公眾地方管有攻擊性武器、及管有物品意圖損壞財產等罪。案件今（9日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。案件押後至9月11日再訊，以待被告索取法律意見，兩名被告准保釋候訊。

被告周子健（20歲）及賴灝亨（20歲），均報稱學生，各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器。控罪指，被告於2019年9月8日，在炮台山電氣道218號至英皇道147號之間一段油街的公眾地方，無合理辯解而攜有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置。

賴另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控他於同日同地管有1罐噴漆，意圖在沒有合理辯解下，使用該噴漆去摧毀另一人財產。

案件今提堂，兩人暫毋須答辯。辯方申請案件押後，以待提供法律意見。

裁判官將案件押後至9月11日，批准兩人以現金1,000元保釋候訊，期間須居於報稱住址及每星期到警署報到1次。

另外，今年1月19日有人在遮打花園集會，17歲男生涉當日在金鐘道與樂禮街交界，近夏愨花園管有1罐黑色噴漆，被控管有物品意圖摧毀財產，今提堂。涉案男生暫毋須答辯，以待索取法律意見，案件押後至9月7日再訊；被告准以3,000元保釋候訊。

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記者：王仁昌