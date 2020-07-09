【英國移民】買樓置業屬大筆款項投資忌馬虎　鄧藹霖：親身看實樓感受氣氛選心儀樓盤

▲ 鄧藹霖認為，在英國置業宜先親身視察樓盤。（iStock圖片）

經常會有朋友問及倫敦買樓事宜：「喂，你睇吓呢個樓盤得唔得？好似好吸引喎，我有興趣買。」

仔細看，那個地段我幾乎每天都會經過。確實是設施齊備的新型樓房，但介紹書當然沒有告訴你，那項目是建於高速公路的旁邊，車多塵多噪音多，不甚理想呀！

又有朋友告訴我，他欲購入倫敦市中心一個新發展項目的單位，價錢划算，問我的意見。我不能不說真話，那地區品流較複雜，儼如位於旺角西洋菜街的一幢新樓宇，交通倒是方便的，但空氣質素欠佳，若可以選擇的話，當然是會選環境恬靜優美的。

我反問朋友，你們怎會認識這些樓房？出乎意料之外，大多數資訊並非來自展銷會或網上宣傳，而是源自朋友的朋友的朋友！我問究竟那位朋友有沒有親自實地考察？大多數人都是支支吾吾不大清楚的。真奇怪，買樓屬於大筆款項的投資，怎可能如此馬虎草率？

我向來反對隔山買牛，尤其是自住物業，更應自己親身跑去感受氣氛，看實樓當然又比看地盤更立體。個人經驗，當看完某個單位後回家睡一覺，若醒來時仍會回甘思念着的，那就係你啦！

有朋友卻反駁說：「唓，我買嚟投資準備租出去，又唔係自己住，環境嘈咪由佢嘈囉！」阿姐呀，過得自己過得人嘛，你自己都不願意入住的，試問誰會屈就？

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」。

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撰文：鄧藹霖