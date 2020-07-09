【屍殺半島】網上Q&A大會今晚7時開鑼　姜棟元+李貞賢網上與全球影迷對談

▲ 香港成為《屍殺半島》重要場地之一。

16年在香港掀起熱潮的韓國災難片《屍殺列車》，票房成績相當亮眼。相隔4年，續集《屍殺半島》將於7月15日港韓同步上映，喪屍片迷絕對不容錯過。

續集劇情講述喪屍病毒釀成全球大流行，韓國更淪為死城。主角退伍軍人正錫（姜棟元飾）與家人逃難，本來在香港展開流亡生活，但又飽受歧視、生活困難。正錫於是受金錢誘惑，決意回國竊取巨額美金，盼完成後換取大筆獎金生活。

但回國後，卻發現仍有未受病毒感染的倖存者。面對大量喪屍四伏的危機，正錫與朋友展開一場場生死決鬥，大量飛車、槍戰等激戰場面，大人細路為保生存都要打，只求逃出孤島。

《屍殺半島》今晚Twitter Q&A大會

續集的時間線定於《屍殺列車》4年之後，一眾影迷都對這4年間所發生的事相當好奇。為了讓觀眾更加代入劇情,除了早前宣布過將推出《屍殺列車》特別絕密加長版，主角姜棟元、李貞賢，延尚昊導演亦會於今日（7月9日）透過Twitter Blueroom進行直播，與全球影迷互動。

▲ 姜棟元大騷好身材，與喪屍開打連場激戰。（劇照）

直播將於香港時間7時（韓國時間8時）開始，演員和導演會分享拍攝點滴，當中的深刻的小故事，同時亦接受影迷提問。

只要在Twitter Hashtag「#Ask_PENINSULA」並提出問題，就有機會獲得演員和導演的回答。想提問的朋友，記得留言啊！

記者：Panda