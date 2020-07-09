【殺手】李佳芯與男友西貢獨立屋築愛巢　視后Ali：婚姻隨緣

▲ 與陳炳銓搬西貢千萬獨立屋，李佳芯成功轉運解凍復出。

憑《BB來了》獲封視后的李佳芯（Ali），人氣急升，可是有傳因為李佳芯曾於網上發表敏感言論而遭公司「雪藏」。直到近日Ali獲「解封」，主演的新劇《殺手》終於播出，此外李佳芯所寫的新書《心之所往》亦推出。

今天（7月9日）有報道指，已被「解凍」的Ali，近期與拍拖6年的男友陳炳銓，搬到西貢白沙灣價值千萬的獨立屋，搬新居轉運準備全面復出。

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▲ 新劇《殺手》近日開播。（instagram圖片）

Ali全面復出

現年37歲的Ali於2018年憑劇集《BB來了》榮登視后寶座，工作劇集不斷。可是在去年6月在社交網站發表言論，被誤解與公司立場不一而遭「雪藏」，她有份參與的多套收視理想的劇集開拍續集，Ali竟然均無緣繼續參與。

李佳芯自去年10月拍畢《愛美麗狂想曲》後，便未有開工演卜新劇。

不過近日卻漸露「曙光」，Ali主演的劇集《殺手》近日開播，加上她在「閉關」期間專心籌備的散文著作《心之所往》亦隨著書展檔期推出，劇集與斯文集互相帶動人氣，相信Ali已經被「解凍」，準備好復出幕前。

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▲ Ali近日努力為新書作宣傳。（instagram圖片）

李佳芯搬屋轉運

今天有報道指，「解封」的Ali早前與男友陳炳銓由將軍澳清水灣寓所，搬到位於西貢白沙灣價值千萬的獨立屋。

西貢一向出名風水好，旺丁旺才旺姻緣又旺事業，二人搬到新居後運氣亦跟著轉好。

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▲ Ali早前與友人為男友慶祝生日。（instagram圖片）

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Ali與男友感情穩定

李佳芯除了逐漸復出，其男友陳炳銓早前雖然未獲ViuTV續約，但依然工作不斷，劇集、配音、幕後以及戲劇導師的工作接腫而來，儘管未有大公司作靠背，但收入仍非常可觀。

出身於柴灣公共屋邨的Ali入行行一直默默努力，居住地方越換越好，過去曾與男友租住西貢村屋以及清水灣單位，至今已經再度換成西貢獨立屋。

她曾接受TOPick訪問時提到：「買樓是一個一直以來都想做的事來的，但樓價卻到現時仍不跌，所以便隨緣。在我心目中，買樓和結婚都是隨緣的，買樓要視乎有沒有錢、能力，感情也是累積的能力來的。」

曾經想過28歲結婚、30歲生子的Ali，至今已改變想法，與男友陳炳銓感情穩定，視對方為靈魂伴侶，李佳芯曾表示覺得婚姻還是隨緣比較好。

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