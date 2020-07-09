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【學英文】新冠肺炎未到秋天已回來　「Come back」可指病毒「重新流行」

教育 11:33 2020/07/09

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Come back可指病毒「重新流行」。

新冠肺炎未到秋天就已經回來（come back）了，本港昨天再出現多宗新冠肺炎的本地確診個案，而且牽涉多間學校。請大家務必保持警惕，勤洗手。希望9月時學生能夠回到校園，展開新一個學年。

短語動詞（phrasal verb）come back就是依照字面解「回來」，字意簡單，但可以用於多個語境。

Come back最具體指「回到一個地方」。例如，

She's just come back from Japan.（她剛從日本回來。）

I will come back very soon.（我很快就會回來。）

文首提到的come back指病毒「重新流行」。例句︰

Many people worry that COVID-19 will come back this autumn.（許多人擔心新冠肺炎會在今年秋天再次流行。）

Come back也可以指某時尚重新流行。例如，

Padded shoulders have come back this summer.（墊肩今年夏天重新流行了。）

Come back亦可以指「恢復」某些規則、法律，或者「記起」某情景、回憶。例句︰

Should the death penalty come back for severe crimes?（為了懲罰嚴重罪行罪犯，應否恢復判處死刑？）

It came back to me that I had put my phone in his backpack.（我突然記起我把手機放了在他的背包裏。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」

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撰文：Ally Dean's List級英文老師 

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