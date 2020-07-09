【好人好事】港爸凌晨跑步突昏迷倒地　好心街坊及時急救送院救回一命

▲ 有港爸在凌晨跑步時突然昏倒，幸獲好心人及時急救救回一命。

社區有愛！一名油塘街坊於社交網站貼出一張感謝告示，指自己早前凌晨跑步時突然昏倒，幸好有好心人及時急救及叫救護車，及時送院救治救回一命。而告示下方其後有疑似好心人看字後留字回覆，下款更畫上兩顆心心，十分窩心。

Facebook專頁「油塘之友」發帖及上載照片，有油塘街坊指自己在4月21日於油塘邨內跑步，當時約凌晨1時半，他突然昏迷倒地。幸好，當時有一位有心人立刻為他急救及叫救護車，最終救回一命，他衷心感謝好心人，「感激恩人救回本人一命和本人一家！祝恩人和恩人家人一世平安喜樂」，下款還寫著「感恩的人」。

好心人窩心回覆

社區好人好事十分振奮人心！不過，最窩心是疑似好心人竟在告示下留字回覆，表示得知事主平安無事、康復出院，

心感安慰亦放下心頭大石。

下款還畫上兩顆心心，十分溫暖。事主的女兒留言表示感激好心人，「醫生護士話爸爸好好彩，遲多5分鐘一定無命，真心好感恩，好人一生平安。」

網民：好感動

網民看帖後紛紛留言表示感動，大讚香港有愛，「見義勇為」、「正能量」及「人間有愛」。不少網民亦大讚事主，「感恩的人真的很棒」。

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責任編輯：王明芳