【食用安全】外賣紙袋破爛熱奶茶直淋大腿　懷孕安以軒遭燙傷留疤嚇到宮縮

▲ 大肚安以軒遭燙傷留疤嚇到宮縮。

處理熱飲時必須小心。藝人安以軒昨日在社交平台發文，表示半個月前買熱奶茶時，2杯熱奶茶突然從外賣紙袋底部掉出，翻倒在身上，由於有身孕行動不便，又怕地上濕滑跌倒，她不敢大動作跳開，導致高溫熱飲淋到大腿和孕肚，留下疤痕，甚至嚇到宮縮。她呼籲餐飲企業應重視熱飲外賣的安全問題。

▲ 熱奶茶淋到身上。（影片截圖）

安以軒於Facebook及微博發文，指半個月前，買了澳門麥當勞外賣，在餐桌邊拿出兩杯熱奶茶時，兩杯熱奶茶竟突然從紙袋底部掉出，滾燙的熱奶茶就這樣淋到安以軒的手、大腿和孕肚。

安以軒表示，因自己懷有身孕行動不便，又怕地上濕滑跌倒，不敢大動作跳開，所以「100度沸水沖泡的高温熱飲，就這樣在手上、腿上和肚子上流散開了，那種火辣的熾痛感，至今難忘，大腿內側燙傷留下的疤痕，至今難消。」

萬幸的是肚子裏的寶寶因我驚嚇造成宮縮，並有異常胎動，趕去醫院檢查後無大礙。

她又指，幸好自己是在家裏，可以立即衝到浴室裡沖凍水，未滿1歲的兒子也沒有像往常一樣賴在自己懷裏，否則後果不堪設想。

她呼籲，餐飲企業應提高對熱飲外賣安全性的重視，別讓類似事件再次上演。

請問，為何要把高溫熱飲裝進薄薄的紙袋？沒有環保杯架，甚至連塊厚紙板都沒有墊在下面！請問，熱飲外帶的安全隱患何時可以被徹底排除？ 作為一個母親，我提醒每一個媽媽，提醒每一個朋友，購買熱飲時提醒商家妥善安全外帶，如果不小心被燙到，盡快用冷水沖洗或用冰塊冷敷降溫！我一定不是第一個被燙傷的人，但 我希望我是最後一個……」

燙傷急救法

據衞生署：

用冷水浸或沖洗受傷部位最少十分鐘，以助降溫及減輕痛楚。

勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷，不過，如果燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

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責任編輯：羅嘉欣