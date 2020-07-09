【港區國安法】澳洲暫停執行與香港引渡協議　延長港人居留期限至5年申請居留權

▲ 澳洲延長港人居留期限至5年，為申請澳洲居留權。

香港月初正式實施《港區國安法》，引起各國持續關注，繼早前英國表示計劃為本港的BNO持有人提供成為英國公民的新途徑後，澳洲政府表示，將延長持學生或工作簽證港人居留期限至五年，為申請澳洲居留權鋪路。

根據外國媒體報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣佈為港人提供移民計劃，會向香港人提供臨時技術的5年簽證，為其提供永久居留的途徑，但稱申請人要符合技術清單及需接受測試。而在澳洲的香港留學生，畢業後亦可獲得5年的簽證，其後可申請永久居留。

另外，他亦宣佈暫停執行與香港的引渡協議，他表示，澳洲與多國政府一樣，十分關注香港實施《港區國安法》，又指港安法「造成了香港根本改變」，現時正式通知中國內地和香港，澳洲暫停執行與香港的引渡協議。

英國首相約翰遜上周三（1日）表示，《港區國安法》嚴重違反《中英聯合聲明》，與香港《基本法》有直接衝突，英方將向BNO持有人提供申請成為英國公民的新途徑。

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責任編輯：王俊賢