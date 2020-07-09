被控藏煙霧餅判囚質疑條例沒定義爆炸品　終院駁回公大生上訴

▲ 上訴人關迦曦。（經濟日報資料圖片）

立法會於2015年底恢復《2014年版權（修訂）條例草案》二讀，同日公開大學學生關迦曦，在金鐘海富中心被警員截查時搜出煙霧餅，關其後就管有爆炸品罪，被判監3個月，關早前上訴至終審法院，質疑被控違反《刑事罪行條例》，但條例中沒有就爆炸品作定義，故不能自動採用《危險品條例》中的定義。終院今（9日）頒下判詞指，爆炸品一詞的定義在兩條例中涵義相同，並構成一套完整的法則，以涵蓋、規管和控制爆炸品在香港的製造、管有、保存或使用，故一致駁回上訴。



上訴人關迦曦（23歲）被控管有爆炸品，違反《刑事罪行條例》第 55(1) 條，條例中沒有就爆炸品作出定義。暫委裁判官於原審時裁定《危險品條例》第 2 條，即爆炸品包括任何為產生煙火效果而使用或製造的物質，適用於本案，相關條例亦是關於同一事項，故必須一併考慮。涉案的煙霧餅產生煙火效果，故此屬於《刑事罪行條例》第 55(1) 條下的爆炸品。



上訴一方指，立法機關沒有將煙火物質納入《刑事罪行條例》中的爆炸品定義，質疑條例中沒有就爆炸品作出定義，不應採用《危險品條例》中的定義，亦不應由巿民自行翻查條例中那種情況會因觸及法例而被送往監獄，上訴一方認為兩條例根本不能相互比較。



終審法院今頒下書面判詞指，《刑事罪行條例》沒有界定「爆炸品」一詞。本案爭議是《危險品條例》第 2 條對「爆炸品」的定義，即「任何為藉爆炸而產生實際效果或為產生煙火效果而使用或製造的物質」，是否如暫委裁判官及高等法院法官所裁定，適用於《刑事罪行條例》第 55條。

上訴一方指《危險品條例》第2條的定義不適用，《刑事罪行條例》第55條的「爆炸品」一詞，應按照其通常涵義解釋，即指可導致爆炸的物質。上訴一方指雖然根據英國條文，爆炸品包括產生煙火效果的物質，但香港的立法歷史卻不同。《危險品條例》屬規管性質，而《刑事罪行條例》的相關部分屬懲罰性質。

終院指香港和英國在相關立法歷史上有差異，《危險品條例》和《刑事罪行條例》的相關條文皆涵蓋、規管和控制爆炸品的製造、管有、保存或使用。終院指兩條例朝著類似的方向處理同一事項，並構成一套完整法則，以涵蓋、規管和控制爆炸品在香港的製造、管有、保存或使用。

終院認為可合理地假設上述條例的訂立是一個延續的過程，使用字眼亦是一致的，因此《危險品條例》第2條對「爆炸品」一詞的定義適用，即在《危險品條例》和《刑事罪行條例》中的涵義相同，故一致駁回上訴。

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記者：林育慧