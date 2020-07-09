【播毒危機】南亞裔學生除口罩港鐵內進食無視勸告　密閉空間增播毒受感染風險

▲ 疫情下，有學生在港鐵車廂內進食，他們易受感染之時，亦有播毒危機。

近日本港新冠肺炎疫情有再爆發的跡象，出現多宗無感染源頭個案，反映社區傳播已存在。許多市民立即加緊做好防疫措施，有網民在港鐵車廂看到4名學生拉低口罩進食，他們本身易受感染之外，亦有播毒危機，害己害人，而他們更無視勸告。

昨日（8日），在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」，有網民發帖附有3張在港鐵車廂內拍攝的相片，他表示看見四位身穿校服的南亞裔學生，他們站在車卡接駁另一車卡的位置，將口罩拉低至下巴，在吃罐裝薯片、飯團及小食「媽咪麵」。

除口罩車廂內進食

發帖的網民指自己有勸告他們，可惜被無視。

飯團、媽咪麵、薯片……仲一路食一跟咳，現場用英文話又話過，佢哋唔聽又可以點呢？

網民批沒有家教沒公德心

有關帖文掀起網民討論，表示圖中的學生欠公德心及沒家教，尤其在現時疫情下，更要告知他們這樣自己會易受感染，觸摸扶手後再拿取食物進食欠衛生。另一方面，他們除口罩咳及進食，其飛沫有播毒的危機。有網民建議如果跟他們溝通不來，「試下手語或body language 吖，非常時期，非常溝通技巧」。

另有網民表示雖然學生是南亞裔，但估計他們都是在港土生土長，理應懂得聽廣東話，有機會是無視勸告照樣在車廂內進食，車廂內本來就禁止飲食，建議可直接告知港鐵的職員，又或者私下聯絡學校。

車廂密閉空間病毒易擴散

在疫情下，全民皆要做好防疫措施，尤其乘坐公共交通工具、在人多擠迫的空間更要留神。美國國立衛生研究院和賓夕凡尼亞大學一項研究指出，新冠肺炎患者在密閉空間大聲講話1分鐘，可產生至少1000個帶病毒飛沫，而這些飛沫可在空氣中停留超過8分鐘。

此外，日本京都工藝纖維大學副教授山川勝史，模擬地鐵車廂內病毒傳播的情況，他指出病毒的傳播會受車廂冷氣影響。如空氣中存有病毒，會透過天花板的冷氣風向漂浮和擴散。

更多有關公眾沒防疫意識的報道︰

【鞋底播毒】港爸任由女兒著鞋危坐超市購物車 網民轟自私︰踩完我放啲嘢食上去

【鞋底播毒】小巴行駛時踩座椅4次調校冷氣 外傭懶理男童乘客擔心發生意外

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王俊賢