【無良父親】22歲年輕爸失業狂踩1個月大女兒洩憤　致女嬰骨折再揭曾意圖勒死長子

▲ 日本一名22歲年輕爸爸失業後，狂踩1個月大女兒洩憤，導致女嬰大腿骨折，更曾意圖勒死長子。

近月日本連環發生虐兒案，而施虐者都是受害人的父母，令人髮指。一名22歲年輕爸爸失業後生活潦倒，狂踩1個月大女兒洩憤，導致女嬰大腿骨折，警方追查後更揭發他曾在職場被罵後，意圖勒死長子。

故意踩女兒造成身體傷害

據日本《千葉日報》報道，檢方在起訴書中提到，日本千葉縣22歲的尾形大輝被控於今年1月10日早上8時30分至中午，於家中用腳踩當時出生僅1個月的女兒，令女兒左腿骨折，需接受3個月治療才康復。

他明知自己的行為可能造成不可挽回的結局，仍故意連環踩女兒，造成她身體的創傷。經當地警方調查後，發現他不但踩女兒洩憤，更曾因職場被罵後，試圖勒死長子出氣。

學校職場遭欺凌壓力大

辯方求情稱，尾形大輝在小學和初中時期遭到欺負，踏出社會工作後在職場上受到不當對待，令他壓力非常大。

由於他無法控制情緒，因此做出虐待孩子的行為。

控方則批評他「將挫敗感轉向比自己弱小的人」，認為此乃「重大虐待兒童案件」，要求法院判處他3年刑期。他最終在7月7日初審時被判處3年刑期，辯護律師要求緩刑。

尾形大輝今年3月被千葉縣警方拘捕，他被捕前仍繼續向當時3個月大的女兒施暴，他抱起初生女兒不停搖晃，但6月獲檢方不起訴處分。

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責任編輯︰王明芳