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【難敵疫情】202年歷史美國名牌Brooks Brothers申請破產保護　向忠誠老主顧交待：正積植尋求新買家

休閒 12:12 2020/07/09

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Brooks Brothers擁有200多年歷史，如今卻不敵肺炎疫情申請破產保護。（經濟日報圖片）

200多年的基業，也敵不過一場肺炎痠情，說的是成立於1818年的美國時裝品牌Brooks Brothers，Brooks Brothers昨晚於官方網頁貼出最新消息，指公司正向法院申請破產保護，並同時積極尋求新買家。若果Brooks Brothers最後真的要行到破產一步，即意味著時裝界今後又少一個傳統老牌了。

Brooks Brothers昨天於官方網頁公布申請破產保護的消息。（網上截圖）

Brooks Brothers於1818年創立，是美國歷史最悠久的服裝品牌之一，品牌以優閒polo shirt及正統西裝最受歡迎，曾為超過40位美國總統服務打造戰衣。

Brooks Brothers起初以家族式經營，直至2001年由一意大利富商Claudio Del Vecchio買下。品牌現時在北美店經營超過250店舖，全球分店則有約500家，共聘請4,000多名員工，香港多個高級商場如IFC、時代廣場、圓方、又一城等都有其專門店。品牌即將會於全球關閉約50間店舖。

2018年Brooks Brothers還請來古天樂當代言人，並拍攝宣傳片。（影片截圖）

隨著全球人士穿衣風格的改變，消費者現今對西裝需求大減，導致Brooks Brothers早就面對銷售下滑的問題，如今加上肺炎疫情嚴重影響美國經濟，因此導致Brooks Brothers出現財困，目前的償務約為6億美元。

記者︰陳日言

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