【新冠肺炎】聖公會基顯小學學生家長染疫今提早放學　家長：回家後馬上洗澡及消毒

▲ 聖公會基顯小學有學生的家長昨日確診新冠肺炎。（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情持續，聖公會基顯小學今日（9日）於網上公布，指3A班一名學生家長昨日確診新冠肺炎，今日已返校的學生立即放學，家長可即時到校接回子女，而學校明天（10日）會停課一天。有家長表示對事件感到擔憂，接回子女回家後會馬上洗澡及消毒。

【新冠肺炎】聖公會基顯小學學生家長昨確診 返校學生立即放學明日停課一天

位於九龍牛頭角上邨安善道的聖公會基顯小學，今日於校網張貼緊急通告指，學校一名3A班的學生家長於昨日確診新冠肺炎，所有已返校的學生即時放學。聖公會基顯小學張偉雄副校長指，今早7時許，接到3A班一名學生的家長致電指其家長昨日確診新冠肺炎，同時為學童告病假，指學童正進行病毒檢測。

▲ 聖公會基顯小學張偉雄副校長指，學校將於明天停課一天，作全校徹底清潔消毒。（黃傑偉攝）

張又指，校方即時通知衞生署及教育局相關部門，並即時與教師開會，決定學校明天停課一天，作全校徹底清潔消毒。隨後更即時以手機應用程式通知家長回校接走學童，至於復課安排則視乎學童檢測結果後再作安排，現與學童及家長保持聯繫跟進。張續指學校已啟動危機處理小組。

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由於事出突然，大部分學生均已回校，因此所有學生需立即停課，家長亦可於12時30分前將學生接走；未能提早回家的學生會被安排在校內休息，並由老師代為照顧至平日放學時間。

▲ 廖太。（黃傑偉攝）

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廖太太的女兒學生就讀3年級，她表示因擔心校內有家長染疫，因此會如以往一樣做好防疫措施，至於對學校在處理這事件上的安排，她表示滿意。

▲ 歐先生。（黃傑偉攝）

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歐先生的兒子就讀該校2年級，對於學校有學生的家長確診，他認為擔心也沒用，最重要是做好防疫準備。他又提到自己有要求兒子帶備酒精搓手液回校使用，以保持衞生。

▲ 梁太太。（黃傑偉攝）

而梁太太的女兒就讀學校的3年級，對於有學生的家長染病感到十分擔心。她表示會提醒女兒要做好防疫措施，包括佩戴口罩及使用酒精搓手液消毒。

▲ 李太太。（黃傑偉攝）

至於兒子就讀6年級的李太太從兒子口中得知學校有家長染病，對事件感到驚慌，在接回兒子回家後會馬上洗澡及消毒。

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記者：黃傑偉、郭詩詩