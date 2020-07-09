【街坊帶路】新舊交替重新發掘北角　從街名看社區歷史兼嘆老字號豆漿

▲ 近年北角區發展迅速，周末不妨去發掘她新與舊交替的一面。

旅行之所以興奮，是因為到了一個不熟悉的地方，令我們開啟五感，懷著初心探索。疫情下無法外遊，不如重新發掘我們習以為常的小社區？如港島北角，細意遊走，幾個街名其實亦蘊含她的發展脈絡。這次由街坊帶路，遊走北角的新與舊，海岸線的樓盤新面貌、春秧街經典電車「過紅海」的一幕等等，都是難忘的都市風景。

▲ 北角春秧街的電車經過街市時，兩旁的人群會像紅海般自行散開，不少日本遊客也前來拍攝這奇妙一刻，其背後的舊樓亦如怪獸大廈般魔幻。(攝影︰馮柏偉)

渣華道 爪哇與船運業發展

實不相瞞，本集團公司就在北角渣華道，返工多年，雖知其英文 Java Road指的是印尼爪哇，但卻沒聯想到北角碼頭與它的商業關係。社企「街坊帶路」時有各社區的導賞團，導遊是80後的Sunny在自幼在北角區成長，記者跟他相約在北角港鐵站A3出口等，甫外出就是渣華道，臨海就是北角碼頭，

渣華的原意爪哇島，是上世紀30年代，此街道上專營與荷殖爪哇客運和貿易的渣華輪船公司來定名，所以這裏與船運業有密切關係。

Sunny說就光是北角海邊，現時就有汽車渡輪碼頭、東渡輪碼頭（往觀塘）、西渡輪碼頭（往紅磡/九龍城)，也是昔日市民過海的重要通道，值得一提的是，在碼頭眺望對岸的獅子山，連著樓景氣勢也一流。

▲ 北角渣華道與印尼爪哇的糖業貨運曾息息相關，今天提起渣華道，其街市樓層的東寶小廚應最為有名。(攝影︰馮柏偉)

▲ 在北角汽車渡輪碼頭的海傍，正是眺望對岸獅子山的最佳地點。(攝影︰馮柏偉)

Sunny帶記者循海關大樓方向行，已見近年聳立的商場北角匯、海璇等豪宅單位，均是當年公屋北角所在。村興建於1950年，直到2003年拆卸，

其特色是每戶均有獨立廚房及廁所，更有露台和固定間隔房間，並設有升降機，社區禮堂、巴士總站、碼頭等，種種設施都是香港公屋首見，兼有無敵海景，故當年有『公屋豪宅』之譽。

▲ 豪宅海璇呎價5.8萬冠絕港島東，但中間被一條路相隔，原來當年興建時曾動議建為臨海屏風樓，但在民意壓力下分開了兩部份。(攝影︰馮柏偉)

在這裏，Sunny說不能不提中巴在北角的發展。「以前其巴士總站很開場，現住處密封式的北角匯內。中巴在這地段有不少物業，如馬寶道的港濤軒，前身是中巴員工宿舍。另外港運城又名成坤廣場，也是紀念中巴的創辦人顏成坤。」

▲ 北角邨拆掉後變成豪宅海璇，這裏也有一條沿海步道讓人休憩。(攝影︰馮柏偉)

馬寶道 必嚐老字號豆漿

沿著北角匯旁新蓋的海濱步道行，轉入內街就可到馬寶道，從其英文名Marble Road 就知這裏經營大理石業。馬寶道因售賣廉價女裝衣服的小販攤檔馳名，故有港島「女人街」之稱，一條短褲才$20，對照一楝單楝豪宅正拔地而建，小社區彷彿默默變天。

▲ 馬寶道以售賣廉價女裝衣服的小販攤檔馳名，短褲長褲一條一律$20。(攝影︰馮柏偉)

Sunny說這街的名物，除了有售斑蘭年糕、鮮椰汁馬豆糕的天然椰子號外，還有正是創立於1953年的德興隆豆品店，幾年前因老店所處的舊樓要拆才搬來現址，牆上仍掛著那幅50年代陳年手繪海報。

▲ 德興隆豆品店內50年代的手繪海報，那男人外貌頗似梁醒波。(攝影︰馮柏偉)

老闆廖生的祖父以賣腐乳起家，老店養活了廖氏三代及多位夥計，其祖父生前叮囑不能解僱老夥計，希望他們老有所依。店售賣豆腐花、豆漿、腐乳等食物，並堅持以明火煮豆漿，不肯改用電煲。?記者試過後，只覺豆味濃郁而不帶甜味，至於窩貼也是自家製作，新鮮豬肉醃製一晚後，翌日才搓皮包製，煎香後肉汁飽滿。 這裏小食價廉物美，像7元兩件的窩貼，6元一件的牛肉包，街坊也吃得津津有味。

▲ 德興隆豆漿一杯，鍋貼兩件也是各7元，價廉物美。(攝影︰馮柏偉)

春秧街 郭春秧北角地王

與馬寶道一街之隔的正是著名的春秧街。記者住在西灣河，偶爾早上7時時也來這裏的天光墟尋寶( 北角甚多「老左」居住，他們身故後常有文革年代的古物流出），亦時見日本遊客慕名而來，等候拍攝電車穿越「紅海」人群的一刻。

▲ 雙喜粉麵廠自設廠房製麵，也有雲吞和魚蛋。(攝影︰馮柏偉)

Sunny說春秧街，正是記念糖業鉅子郭春秧。郭春秧是早年移居印尼爪哇的福建人，經營白米、茶葉、蔗糖等農產品，上世紀二十年代初，他來港營辦商業銀行和船務，又在北角填海造地，讓爪哇運糖船停泊，Sunny說。

1921年他成功投得北角發電廠（即今天的城市花園）旁一幅土地，原意興建糖廠，惟因糖價不斷下跌，於是將土地改為興建住宅，從此這一帶成為福建移民聚居的中心，因兩旁建有40幢樓宇，故這帶常被稱為『四十間』。

▲ 另一間振南麵廠，其電話數字也是6個字，應是80年代的產品。(攝影︰馮柏偉)

今天的春秧街，肉檔菜檔林立，極具庶民風情，中間還有不少老字號如金漆招牌的雙喜粉麵廠，建於1960年，對面一間則是振南麵廠，店面擺滿雞蛋腐竹滿有風味，其燈箱招牌的電話號碼還是5字頭，只有7個數字，可見歷史悠久。

走回英皇道，左邊就是著名「北角孖寶」華豐國貨和新光戲院，Sunny還特意提一下明園西街這條小巷。「1918年這裏有間名園遊樂場，上面是寶馬山，內有酒店、飲食場所，可是後來經營不善，在1936年結業，今天大概位置就是新都城一帶。」

▲ 著名的「北角孖寶」華豐國貨和新光戲院。(攝影︰馮柏偉)

傳統與未來的北角‧北角社區導賞團

日期：7月11日（六）

時間：2pm至4pm

收費：$120/位（大小同價，9歲以下兒童免費，但必須由家長陪同，另外參加者需提供兒童人數，一位成人只可帶同一位兒童參與）

導賞範圍：北角區內街坊聚腳點

查詢︰68441750

