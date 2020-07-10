【中秋節2020】半島嘉麟樓+Häagen-Dazs月餅$278起　一文睇清酒店+餅店特色月餅介紹【附早鳥優惠詳情】

▲ 為大家推介多款人氣熱賣的酒店及餅店月餅！（相片由酒店提供）

中秋節快到，為大家精選多間酒店及餅店的特色月餅，以及整合不同的早鳥優惠，讓大家以早抵價錢入手設計包裝大方的傳統月餅或新式月餅，送禮一流！

香港半島酒店

嘉麟樓限量迷你奶黃月餅（8個裝）HK$580／盒

▲ 嘉麟樓限量迷你奶黃月餅（相片由酒店提供）

嘉麟樓的手製迷你奶黃月餅是半島酒店的皇牌月餅，每年都被搶購，是很多人中秋節送禮之選！客人可於2020年7月20日於酒店官方網接受預訂，網站每天上午8時起接受訂購，每次訂購上限最多30盒，售罄即止。

此外，嘉麟樓將於今年8月份推出另一款特別版迷你奶黃月餅，詳情可留意酒店官方社交媒體平台。

酒店官方網預訂請【按此】

星廚月餅禮盒（8件裝）淨重280克 HK$598／盒

▲ 星廚月餅禮盒（相片來源：半島酒店）

此外，半島精品店也推出不同禮盒，當中包括迷你合桃奶黃月餅四個及迷你桂圓奶黃月餅四個，由米芝蓮星級大廚、半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅精心創作之合桃及桂圓奶黃月餅回歸。月餅選用合桃及桂圓的健康食材，與經典奶黃配搭得宜。

半島精品店網上預訂：請【按此】

香港麗思卡爾頓酒店

「喜‧盈」中秋月餅禮盒 迷你奶黃月餅 （8件裝）每個45克 HK$398／盒

▲ 「喜‧盈」中秋月餅禮盒（相片由酒店提供）

麗思卡爾頓酒店的中秋月餅禮盒由SCAD（薩凡納藝術設計大學）學生設計，靈感源自嫦娥的優雅神態，盒上孔雀的設計滲透著嫦娥的嬌柔美態，充滿藝術氣息。

早鳥優惠：6月1日至7月31日（HK$338／盒）；8月1日至8月31日（HK$348／盒）；9月1日至9月15日（HK$368／盒）；即日起購買10盒或以上（HK$338／盒）

訂購電話：2263 2270

帝京酒店、帝都酒店、帝景酒店、帝逸酒店

帝港酒店集團今年推出6款禮盒，除了經典的「七星伴月禮盒」、「雙黃白蓮蓉月餅」、「雙黃蓮蓉月餅」，一系列的創新迷你月餅適合一眾喜歡少食多滋味、愛健康的人士。

迷你陳皮豆沙月餅（6個裝）HK$358

▲ 迷你陳皮豆沙月餅（相片由酒店提供）

迷你陳皮豆沙月餅早鳥優惠：9月17或之前（HK$247／盒）；9月27或之前（HK$272／盒）

迷你低糖松子白蓮蓉月餅（6個裝）HK$348

▲ 迷你低糖松子白蓮蓉月餅（相片由酒店提供）

迷你奶黃月餅（6個裝）HK$348

▲ 迷你奶黃月餅（相片由酒店提供）

迷你低糖松子白蓮蓉月餅及迷你奶黃月餅的早鳥優惠：9月17或之前（HK$240／盒）；9月27或之前（HK$264／盒）

早鳥優惠：e-shop會設特別優惠，如果於9月17日前在e-shop購買月餅最優惠！

網上預訂：【e-shop】、【官網】

香港康得思酒店

康得思酒店今天推出了兩款月餅禮盒，禮盒以高雅紫色作為主調，象徵富貴，用黃色作點綴，迎合喜慶團圓的中秋。特別設計的型格「明」字圖案，為傳統節慶增添時尚格調。

迷你錦鏽月餅拼盒（6件裝）HK$388／盒

▲ 迷你錦鏽月餅拼盒（相片由酒店提供）

迷你錦鏽月餅拼盒包括了全新口味栗子豆沙月餅，還有去年大受歡迎的金桔奶黃月餅及傳統蛋黃白蓮蓉月餅。

迷你金桔奶黃月餅禮盒（6件裝）HK$388／盒

▲ 迷你金桔奶黃月餅禮盒（相片由酒店提供）

迷你金桔奶黃月餅禮盒糅合傳統及創意滋味，微酸且甜而不膩。

早鳥優惠：即日起至2020年7月31日（HK$258／盒）；2020年8月1日至8月31日（1至19盒：HK$288／盒）、（20至49盒：HK$268／盒）；9月1日至9月27日（1至19盒：HK$388／盒）、（20至49盒：HK$268／盒）；即日起購買50盒至99盒（HK$258／盒）；100盒以上可獲更多優惠。

網上預訂：請【按此】

Eaton HK

迷你「奶皇迎月」禮盒（6件裝）每個55克 HK$388／盒

▲ 迷你「奶皇迎月」禮盒（相片由酒店提供）

蛋香濃郁的迷你蛋黃奶皇月餅，皮薄鬆軟，香甜幼滑。



迷你「金黃明月」禮盒（6件裝）每個55克 HK$388／盒

▲ 迷你「金黃明月」禮盒（相片由酒店提供）

逸東軒的蛋黃白蓮蓉月餅，以口感細滑的白蓮蓉配上甘香的鹹蛋黃，入口香甜油潤。

早鳥優惠：由即日至7月31日（HK$252／盒）；8月1日至8月31日（HK$291／盒）。

網上預訂：請【按此】

Häagen-Dazs™

Häagen-Dazs™今年推出12款禮盒，售價由每盒$278起。包裝設計用上淡金圓月，加以繁花及兔子作點綴。除了經典的七星‧追月、九星‧迎月及尊尚‧賞月禮盒。今年新推出了彩花‧盈月禮盒。

彩花‧盈月禮盒（早鳥價：一般客戶：HK$778；特選客戶：HK$748）

▲ 彩花‧盈月（相片由店鋪提供）

禮盒以盛開的牡丹配上喜鵲寓意幸福美滿，月餅選用精緻花型設計，集合經典口味雪糕，明月更選用世界上第4種朱古力紅寶石朱古力脆皮包著士多啤梨雪糕配紅桑子果漿流心。

迪士尼Tsum Tsum可愛雪糕月餅（早鳥價：一般客戶：HK$298；特選客戶：HK$280）

▲ 迪士尼Tsum Tsum可愛雪糕月餅（相片由店鋪提供）

如果想走可愛路線，可試試迪士尼Tsum Tsum可愛雪糕月餅，雪糕月餅印上米奇及米妮等超人氣角色造型別緻可愛，小朋友至愛！

早鳥優惠：由即日至8月17日於Häagen-Dazs™專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅即可享低至64折早鳥優惠。此外，客人凡於7月10日至13日內於Häagen-Dazs™ e-Shop購買任何一盒雪糕月餅，即可以半價加購第二盒「愛‧華麗」或「茶‧亮月」月餅禮盒。

▲ 愛‧華麗（相片由店鋪提供）

另凡購買任何雪糕月餅兩盒或以上，每盒可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」一張；而購買五盒或以上，除可獲贈以上禮券外，更可額外獲贈「Thank You Gift」一套，每套包括「單球雪糕券」四張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「結婚禮券9折優惠券」一張、及「禮品9折優惠券」一張；如此類推。

Häagen-Dazs™網上商店：請【按此】

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責任編輯：王芷瑩