【親子共讀】年輕藝術家創作兒童繪本　讓孩子從香港舊故事建立正確價值觀

▲ 廉政公署與年輕藝術家合作創作兒童繪本，藉著香港的舊故事幫助小朋友建立正確價值觀。

書展將於下周三（15日）開幕，香港廉政公署今年繼續參展，並首次與著名兒童教育團體「綠腳丫」合作，邀請本地藝術家創作4個繪本故事，向小朋友宣揚誠實、守紀、金錢以外及公平等價值觀。廉署首席教育主任梁仲平表示，他們希望透過香港人的創作，將小朋友熟悉的體驗、豐富生動的元素帶進繪本，讓小朋友認識正確的價值觀，啟發學習。

▲ 廉署首席教育主任梁仲平表示，廉署希望透過繪本幫助小朋友建立正確價值觀。（曾耀輝攝）

而「綠腳丫」創辦人柯佳列（Kenny）指出，由於是次推出的繪本與個人創作有別，需要帶出社區教育，以幼稚園的生活題材作為背景，回應學校課程的需要。Kenny表示，繪本並不只是文本故事，也是親子話題，家長可以透過繪本與子女分享自己的童年，增加親子之間的溝通。

▲ 「綠腳丫」創辦人柯佳列認為家長可以藉著繪本講述自己童年的故事。（曾耀輝攝）

年輕藝術家以繪本講述香港的故事

細膩筆觸描繪香港城市獨有的風景，透過自己的童年故事，年輕藝術家劉清華（Jess）和林建才，花了整整1年時間創作《只有繩子的玩具箱》及《野豬麵包店》兩本繪本，希望「金錢以外」的正面價值觀。二人約在3年前開始接觸兒童圖書及繪本，他們最想透過繪本說出「我們城市的故事」，

希望小朋友從繪本認識、發現、再尋找屬於香港的風貌，連接不同年代的人，將屬於大家的回憶傳承下去。

▲ 年輕藝術家Jess和林建才花了1年時間創作《只有繩子的玩具箱》及《野豬麵包店》兩本繪本。（曾耀輝攝）

望孩子發掘香港獨有的風景

為了創作《野豬麵包店》，建才與Jess走遍香港各區多間麵包店作資料搜集，最後參考一間位於白田邨的舊式麵包店，櫥窗式的店面、綠色紙皮石地板及各款傳統麵包糕點等全部呈現在繪本上。建才希望孩子們知道，

傳統港式麵包店漸漸消失，希望他們好好發掘在這個城市僅存的面貌。

繪本以多款動物為主角，為了增加現實感，建才與Jess特意選畫多種會在香港出現的動物，例如鱷魚貝貝、紅鶴、野豬及小樹蛙等，「以前看過很多繪本都以獅子老虎大象作為故事主角，但香港沒有這些動物，小朋友會感覺很遙遠。」即使文字上沒有仔細說明，但Jess表示，只要小朋友仔細閱讀繪本多幾次就能發現繪本的箇中趣味。

▲ Jess與建才特意選擇會在香港出現的動物，讓小朋友感覺繪本貼近香港現實。（曾耀輝攝）

玩具不分平貴 最重要是玩伴與過程

另一本繪本「只有繩子的玩具箱」則來自建才一位朋友的故事，居住在公屋的朋友來自單親家庭，媽媽上班後，只有朋友與姐姐留在家中，沉悶沒事做時，朋友用一條繩子綁著一個膠袋，想像自己正在放風箏，「意味就算他困在家中，但膠袋可以在天空自由自在地飛。」Jess笑著說，我們都是在沒有玩具的環境下長大，

玩具的重點不在玩具本身，而是玩伴，中間經歷的過程才是最好玩的事。

她最想透過簡單的繩子向小朋友解釋「連結不同人」的概念，潛移默化地培養懂得珍惜及知足的良好品德，建立「金錢以外」的正確價值觀。

▲ Jess（左）和林建才（右）第一本創作的繪本名為《電車小叮在哪裡？》，他們希望孩子透過繪本尋找香港的故事。（曾耀輝攝）

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記者：梁節儀