【入名校爭議】女拔生成績差為面子拒轉校　喇沙仔考包尾科科補習好自卑

▲ 不少小六生在升中派位成功派入傳統名校。

今年升中派位告一段落，不少學生獲派入傳統名校，令家長感到光榮。有網民在網上發帖文討論入名校的利弊，掀起不少家長熱議，認為入名校只是一個起步，是否讀得成書還要看天資和努力。有女拔生難抵壓力致成績差，卻為面子拒絕轉校；有喇沙仔年年考包尾變得自卑，要花大量金錢科科補習力追。

有女網民在網上討論區《親子王國》開帖文討論讀傳統名校的利弊，指出一名同事的兒子在剛過去的升中派位獲派入香港華仁書院，她形容同事是出身基層家庭，表達能力一般，「有啲出奇佢仔仔咁叻」。

華仁畢業生︰叩門取錄機會高

有港媽指出，華仁與喇沙等校是津貼學校，只要孩子屬Band 1生，加上運氣有前列派位號碼就易入。有畢業生補充，華仁叩門取錄的機會亦高，有意入讀的不妨去叩門。

不少港媽認為入到傳統名校是人生一個起點，能否融入名校生活要視乎資質和付出120分努力，中學生易受朋輩影響，在名校的學習氣氛較好，對讀書有幫助。

女拔生為面子拒轉校影響前途

有親友是拔萃女書院畢業生的網民指出，親友以前小學考第一，升讀女拔後獲分到精英班 ，可惜難抵壓力，卻為了面子，不願放棄女拔的名氣轉校，結果會考成績好差，只有英文較好。

亦有女拔生讀得不開心考包尾，最後升讀公開大學。有人認為「入得女拔人人都係叻女」，即使成績普通，相對其他中學也不會差。

喇沙仔考包尾感自卑

男生派位最希望入到喇沙書院，有成功做「喇沙仔」的男生卻追不上進度，年年考全級最尾幾位，令他感到自卑，結果要大灑金錢科科補習，才追得上中等程度。

不過，有網民亦分享，有二線小學出身的「公屋仔」入喇沙後讀書出眾，自幼喪父，靠自力發奮讀書毋須補習，更成為學校辯論隊隊長，運動又出色，畢業後事業一帆風順，現已成為行內的亞太區一哥。網民結論，入名校只是入場券，讀得成書還要看資質和家教，屋企學習氣氛也很重要。

多孩港媽︰學習態度最重要

一名育有數名孩子的港媽分享道，幾名孩子的資質不同，讀書的吸收能力有明顯差異，要因材施教。「有些看一次就記得了，甚至背了，省卻很多溫習的時間和功夫。」她認為資質一般也不要放棄，最重要將勤補拙，

學習態度才是最重要。

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責任編輯︰林綺玲