【社區播毒】巴士大叔等車拉低口罩打噴嚏　將軍澳街坊：仲吐痰同噴鼻水

▲ 有將軍澳街坊目擊巴士大叔等車時，拉低口罩向單車打噴嚏。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，昨日（8日）新增24宗確診個案，其中19宗為本地感染個案。在疫情再次爆發下，市民應該做好防疫措施，但昨日有一名將軍澳街坊卻目擊巴士大叔等車時，拉下口罩打噴嚏，期間更吐痰同噴鼻水，非常沒有公德心！

大叔拉低口罩向單車打噴嚏

一名網民昨日（8日）在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，指在尚德等候798號巴士時，看到一個大叔拉下口罩，對著一部單車「打強力噴嚏」。女事主形容：

仲要吐痰同噴鼻水出嚟...我真係O晒咀...

女事主隨帖附上大叔及單車的照片，希望單車車主看到後做好消毒工作。在其中一張照片中，可以看到大叔上車後仍沒有戴好口罩，繼續將口罩拉低至下巴位置。女事主希望大叔的家人或朋友提醒他做個有公德心的人：

戴返好個口罩，避免社區傳播。同埋食煙就唔好喺巴士站旁邊啦，等車嘅人唔想食你二手煙。

帖文引起不少將軍澳街坊熱議，不少人指出街上很多人都會在打噴嚏或咳嗽時拉低口罩，直言「見到都真係諗唔透」、「戴嚟做乜」。

有網民留言，指在同一日也目擊他在尚德停車場經過。當時他已沿途多次打噴嚏，而且打噴嚏時非常大聲，令該網民側目，「好驚佢散播細菌」。有網民留意到單車上有膠籃，擔心「戰車」會用作送外賣，經外賣將細菌散播開去。

打噴嚏飛沫最遠可跨越8米

《美國醫學會期刊》（JAMA）3月刊登研究，指麻省理工學院發現在潮濕、溫暖的環境中，咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，能以每秒10-30米的速度傳播，最遠可跨越7-8米。

有日本電視節目今年初以一部可捕足到微米級粒子的高感度相機，監測飛沬的傳播範圍。當中在監測對象打噴嚏時，一般能被肉眼所看見的飛沬直徑約為1毫米，這類飛沬會迅速地墜落。然而，相機發現相對較細小的微米級飛沬因為又小又輕，就一直在空中停留。

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責任編輯：羅嘉欣