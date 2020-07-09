申訴署斥康文署分配泳線乏監管泳會　倡設獨立小組檢討分配標準

▲ 申訴專員趙慧賢認為康文署推行的「中央分配泳線計劃」，所分配的公眾泳線用途不清。（陳永康攝）

康文署屢被質疑泳線分配不公，造成泳會壟斷泳線的情況，申訴專員公署主動作出調查，認為康文署推行的「中央分配泳線計劃」，所分配的公眾泳線用途不清，亦缺乏監管，包括未能查核泳會有否以泳線作牟利用途。

公署提出5項不足之處，包括經「中央計劃」分配的公眾泳線之用途不清晰、無監管體育總會分配公眾泳線的情況，以及未能有效查核泳會有無利用泳線作牟利用途，其中歷史較悠久的泳會可獲分派更多泳線資源。

以香港業餘游泳總會為例，在2017/18年度，泳總首10個獲分配最多泳線的屬會，獲分配的時數已佔「中央計劃」下分配給泳總的總時數的47%，少部分泳會因而掌握大量公眾泳線資源；亦有泳會開設私人公司向學員收費，但未有將帳目納入泳會當中，情況並不理想。

公署又批評，康文署對違規轉讓泳線、及泳會大量取消租用泳線的情況規管不足，建議康文署成立獨立小組或委員會，檢討分配泳線的客觀標準，避免任何體育總會或泳會可藉機制壟斷泳線資源，同時增加懲罰機制，並要加多審核泳會的申報。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒