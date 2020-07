【陳奕迅演唱會】後台花絮揭網上騷構思　Eason：呈現一家人感覺【有片】

▲ 陳奕迅網上騷於本周六舉行。

陳奕迅《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 網上慈善音樂會》將於7月11日分早上及黃昏時段舉行,TOPick新聞facebook將全程直播,昨晚主辦單位播出音樂會的製作特輯,Eason跟眾樂手暢談演出內容。

早前Eason 參與拍攝的「歌手篇」和「觀眾現場篇」短片播出,歌迷均表示雖然今次音樂會破天荒分早上6時日出,和黃昏5時日落兩個時段舉行,但只要能第一時間觀看到Eason的精彩演出,就算要一早起床在螢光幕前等待也是值得。

儘管現時距離網上音樂會首場演出時間不足三天,但台前幕後均希望把是次演出做到最好,每一環節於綵排完畢後均即時重溫和調整,屆時帶給所有在電視及網絡平台前的觀眾最高視覺及聽覺享受。

▲ Eason跟王雙駿、恭碩良等樂手談製作。(影片截圖)

在大會發放的後台片段內可以看到 Eason 和一眾舞台夥伴,包括今次音樂會的音樂總監王雙駿及其他樂手分享種種點滴,他們話語中滿佈密契,亦令大家對今次網上直播慈善演出充滿期待。

今次Eason在 網上慈善音樂會所演唱的歌曲均經過精挑細選,完全貼合音樂會的主題,為制作行業現時所面臨的困境出一分力,而大家亦可安坐家中,透過「香港現場演出及制作行業協會」的官方 Facebook專頁和YouTube頻道直播,與及全球多達數十個電視台和網上平台免費收看今次 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 的精彩演出。