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【陳奕迅演唱會】後台花絮揭網上騷構思　Eason：呈現一家人感覺【有片】

娛樂 12:24 2020/07/09

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳奕迅網上騷於本周六舉行。

陳奕迅《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 網上慈善音樂會》將於7月11日分早上及黃昏時段舉行，TOPick新聞facebook將全程直播，昨晚主辦單位播出音樂會的製作特輯，Eason跟眾樂手暢談演出內容。

早前Eason 參與拍攝的「歌手篇」和「觀眾現場篇」短片播出，歌迷均表示雖然今次音樂會破天荒分早上6時日出，和黃昏5時日落兩個時段舉行，但只要能第一時間觀看到Eason的精彩演出，就算要一早起床在螢光幕前等待也是值得。

儘管現時距離網上音樂會首場演出時間不足三天，但台前幕後均希望把是次演出做到最好，每一環節於綵排完畢後均即時重溫和調整，屆時帶給所有在電視及網絡平台前的觀眾最高視覺及聽覺享受。

Eason跟王雙駿、恭碩良等樂手談製作。（影片截圖）

在大會發放的後台片段內可以看到 Eason 和一眾舞台夥伴，包括今次音樂會的音樂總監王雙駿及其他樂手分享種種點滴，他們話語中滿佈密契，亦令大家對今次網上直播慈善演出充滿期待。

今次Eason在 網上慈善音樂會所演唱的歌曲均經過精挑細選，完全貼合音樂會的主題，為制作行業現時所面臨的困境出一分力，而大家亦可安坐家中，透過「香港現場演出及制作行業協會」的官方 Facebook專頁和YouTube頻道直播，與及全球多達數十個電視台和網上平台免費收看今次 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 的精彩演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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