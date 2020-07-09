【酒店High Tea】帝苑下午茶可嘗原盒西伯利亞魚子醬　回贈100元現金券可買馳名蝴蝶酥

▲ 帝苑酒店下午茶可以品嘗原盒西伯利亞魚子醬！（圖片酒店提供）

帝苑酒店J’s Bar Bistro最近推出「玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶」，讓你細嘗款款精緻的鹹點甜品之餘，可以盡情慢活一下。現凡惠顧每位更額外加送兩張價值$50的現金券，可用作購買帝苑餅店的馳名蝴蝶酥！

這個全新的下午茶最矜貴的，首選原盒西伯利亞魚子醬（10克），每一口都是鮮美鹹香滋味。美味的鹹點還有微辣醒胃的鮮蝦辣番茄醬、帕爾馬火腿香瓜串及煙鴨胸配季節無花果，以甜美的時令無花果配搭略帶煙燻的煙鴨胸，別有一番風味。

▲ 可供玩味的玫瑰朱古力巨蛋，小朋友一定喜歡，因為有得玩又有得食。（圖片酒店提供）

精緻的甜品更是令人無法抗拒，最為吸晴的玫瑰朱古力巨蛋，外層以玫瑰味朱古力製成，敲破之後，內裡藏著色彩繽紛的朱古力豆，玩味十足，小朋友一定會喜歡。另外還有生薑朱古力辣餅，加入鮮磨薑汁的朱古力餅帶點辣勁，讓人耳目一新！

傳統的英式鬆餅有原味及提子味，塗上濃郁幼滑的忌廉及玫瑰果醬，最令人回味。最後不要忘記吃帝苑酒店馳名的迷你雜果拿破崙及蝴蝶酥。

▲ 帝苑酒店J’s Bar Bistro現正推出「玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶」。（圖片酒店提供）

玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶

地址：尖東麼地道69號帝苑酒店2樓J’s Bar Bistro

電話： 2733 2088

供應時間：每天下午3pm-5:30pm

收費：$538（兩位用），另加一。

備註：每位包一杯illy咖啡或茶，亦可額外加$68配招牌無酒精飲品或有氣葡萄酒乙杯。

撰文：余少海