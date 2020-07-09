【酒店High Tea】帝苑下午茶可嘗原盒西伯利亞魚子醬 回贈100元現金券可買馳名蝴蝶酥
休閒 13:11 2020/07/09
帝苑酒店J’s Bar Bistro最近推出「玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶」，讓你細嘗款款精緻的鹹點甜品之餘，可以盡情慢活一下。現凡惠顧每位更額外加送兩張價值$50的現金券，可用作購買帝苑餅店的馳名蝴蝶酥！
這個全新的下午茶最矜貴的，首選原盒西伯利亞魚子醬（10克），每一口都是鮮美鹹香滋味。美味的鹹點還有微辣醒胃的鮮蝦辣番茄醬、帕爾馬火腿香瓜串及煙鴨胸配季節無花果，以甜美的時令無花果配搭略帶煙燻的煙鴨胸，別有一番風味。
精緻的甜品更是令人無法抗拒，最為吸晴的玫瑰朱古力巨蛋，外層以玫瑰味朱古力製成，敲破之後，內裡藏著色彩繽紛的朱古力豆，玩味十足，小朋友一定會喜歡。另外還有生薑朱古力辣餅，加入鮮磨薑汁的朱古力餅帶點辣勁，讓人耳目一新！
傳統的英式鬆餅有原味及提子味，塗上濃郁幼滑的忌廉及玫瑰果醬，最令人回味。最後不要忘記吃帝苑酒店馳名的迷你雜果拿破崙及蝴蝶酥。
玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶
地址：尖東麼地道69號帝苑酒店2樓J’s Bar Bistro
電話： 2733 2088
供應時間：每天下午3pm-5:30pm
收費：$538（兩位用），另加一。
備註：每位包一杯illy咖啡或茶，亦可額外加$68配招牌無酒精飲品或有氣葡萄酒乙杯。
撰文：余少海