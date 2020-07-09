立會審議延長產假草案修正案　羅致光稱先審議後訂立或需撤回草案

▲ 勞福局局長羅致光出席立法會，審議延長產假的《2019年僱傭修訂條例草案》。（陳國峰攝）

立法會通過二讀辯論有關延長產假的《2019年僱傭修訂條例草案》，正進入全體委員會審議階段，勞福局局長羅致光稱草案獲立法會通過後，料今年底前可落實延長產假的措施，法定產假將由現時10周增至14周，新增的4周產假薪酬支出由政府承擔，每名僱員補貼上限為8萬元。

勞福局局長羅致光今日出席立法會大會發言時表示，草案獲立法會通過後，預計今年年底前會落實延長產假的措施，明年上半年開始可向僱主發還有關薪酬支出；又強調延長產假目的並非鼓勵生育，有關措施亦與人口政策無關。

民建聯議員鄭泳舜早前以人力事務委員會主席身份提出修正案，修訂產假薪酬上限，由政府「先訂立、後審議」，改為於立法會「先審議、後訂立」；惟羅致光解釋「先審議、後訂立」程序需時較長，不知道何時才完成審議，呼籲議員否決此修正案，指出如果通過修正案，將會無奈考慮撤回整條延長產假的條例草案。

工黨議員張超雄對羅致光的講法感驚訝，認為修正案只是賦予立法會有權檢討法例，擔心政府日後不會主動檢討法例，又形容只要立法會想拿少少權力，政府就「一拍兩散」，批評羅致光「惡得交關」，形容他是「公開勒索議會」。

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責任編輯：陳正怡