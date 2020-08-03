【2020本港測試】搓手液含致敏防腐劑苯氧乙醇　醫生：可影響嬰兒中央神經系統

▲ 皮膚科專科醫生指出，苯氧乙醇有抗菌之用，但孕婦不慎使用，有機會影響名胎兒的中樞神經系統。

市面上的消毒用品成分不一，部分產品會加入抗菌劑，以抑制細菌和病毒生長，加強殺菌能力。TOPick檢視各產品上的標籤，發現其中一款搓手液含有苯氧乙醇（Phenoxyethanol）成分，測試後濃度為0.3%。有皮膚科專科醫生指出，這種成分常見於化妝品作防腐或抗菌之用，但如果孕婦或嬰兒不慎使用，有機會影響她們的中樞神經系統。

為了更了解各款消毒用品的成分， TOPick檢視各產品上的標籤，發現一款「Pasión酒精消毒搓手液」樣本的標籤上，列出含有苯氧乙醇（Phenoxyethanol）成分。其後將該樣本交給公開大學再作測試，結果發現其濃度為0.3%。

▲ Pasión酒精消毒搓手液標籤，列出含有苯氧乙醇（Phenoxyethanol）成分。

負責檢測的公大檢測和認證學系副教授史東甫指出，目前歐盟列明苯氧乙醇在化粧品內的濃度需在1%以下，而根據歐盟科學委員會的安全評估報告，濃度苯氧乙醇在1%以下基本上安全，但認為若每日使用多種含有苯氧乙醇的產品，有可能攝取過量，長時問會引致慢性中毒。

▲ 史東甫認為，若每日使用多種含有苯氧乙醇的產品，有可能攝取過量，長時問會引致慢性中毒。（程志遠攝）

皮膚科專科醫生陳厚毅指出，苯氧乙醇是一種溶劑，有抗菌、防腐的作用，常見於化妝品、消毒用品的成分，對皮膚有刺激性，令皮膚出現痕癢、紅疹、濕疹；若長時間積累，有機會對中樞神經系統造成影響。

美國食品藥品監督管理局（FDA）曾於2008年指出，苯氧乙醇能抑制中樞神經系統，可能導致嘔吐和腹瀉從而導致嬰兒脫水。陳厚毅認為，孕婦、正餵哺母乳和初生嬰兒接觸時要特別小心，有可能影響胎兒的發展，又指本港未有為這種成分定下安全標準，但參考外國和歐盟均指出，若濃度少於1%，產品是可以安全使用，此標準可作市民參考。

▲ 陳厚毅指，苯氧乙醇常見於化妝品作防腐或抗菌之用，但如果孕婦或嬰兒不慎使用，有機會影響嬰兒的中樞神經系統。（資料圖片）

不過，現時所有產品只需在成分一欄有苯氧乙醇，但沒有列出相關濃度，陳厚毅建議，孕婦、兒童應避免使用含有此成分的產品，而皮膚過敏或濕疹人士應特別小心，有機會加劇皮膚問題，使用時應由小數量開始，先在手部小範圍試用，如果情況理想，才繼續大容量使用。

Pasión表示，苯氧乙醇是國際公認並且廣泛研究和使用於化妝品的材料， 主要起防腐作用，與酒精配合使用有更好的殺菌和防腐作用。公司積極關注苯氧乙醇的國際法規以及市場態度，限量控制在0.3%，是目前國際法規公認為安全的範圍內，考慮到市場反饋，Pasión目前亦已有開發不含苯氧乙醇的消毒產品。

衞生署表示，酒精搓手液屬消費品，酒精類成份包括苯氧乙醇等，不屬《藥劑業及毒藥條例》下的受管制物質，不會被歸類為藥劑製，然而視乎產品的性質或就有關商品說明的陳述，這些產品可能會受現行法例的管制。

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記者：陳子謙