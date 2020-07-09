【屍殺半島】相隔《屍殺列車》4年開拍續集感壓力　導演延尚昊親解演員大換班原因【有片】

▲ 相隔四年開拍續集感壓力，導演延尚昊再闖康城。

韓國以喪屍為題材的電影《屍殺列車》相隔4年推出續集《屍殺半島》，電影更入圍第73屆康城影展。導演延尚昊接受TOPick專訪，分享開拍續集《屍殺半島》的構想、對演員們的印象等。

4年前上映的韓國電影《屍殺列車》找來孔劉、鄭有美、馬東石演出，叫好叫座。4年後的續集《屍殺半島》卻換上全新面孔，包括姜棟元、李貞賢和李蕊。

導演延尚昊被問及今次選角最著重哪些地方時，他坦言：「形象非常重要，對於甚麼形象最適合這個在首爾發生的後末日電影，苦惱了一段長時間，這兩位演員飾演正碩和敏貞，都為《屍殺半島》奠定了應有的色調。」

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▲ 姜棟元飾演男主角正錫。（《屍殺半島》劇照）

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導演希望透過演員，來表現《屍殺半島》的形象和風格，所選上的姜棟元、李貞賢和李蕊，都是他考慮到電影整體風格時，覺得吻合的演員：「我看戲時，覺得飾演主角正錫的姜棟元拍打鬥場面時真的很帥，他的動作不只看起來華麗，他更在每個動作注入豐富的感情，所以看《屍殺半島》能完整地感受到正錫的情緒。」

女主角李貞賢飾演的敏貞性格強勢，同時有女性化的一面，也是一個母親：「這是一個很多面向、相當複雜的角色，一開始想到李貞賢，我認為她是少有的、擁有多面貌，能演出這類複雜角色的演員。」

▲ 李蕊飾演的俊在電影中是個關鍵角色。（《屍殺半島》劇照）

而李蕊飾演的俊，是電影中非常有型的關鍵人物：「與李蕊見面時，感覺她十分符合我的期望。實際拍出來的效果很有型，令我很滿意，不只是動作演技，她演繹不同情感也揮灑自如，很感恩，看完《屍殺半島》後，很難想像由其他演員飾演這些角色，我覺得自己很幸運。」

先後拍攝《屍殺列車》與《屍殺半島》兩套與喪屍相關的電影，戲內的場境有如死城，問到導演對毀滅和絕望的看法，導演表示自己都喜歡看末日電影：「戲裡都會出現滅亡後的城市，是遊戲、電影常見的題材。」

他續稱：「我常思考如何以具韓國風格的手法表現，世界滅亡後，人類會怎樣？要生存嗎？我想在這問題注入韓國色彩，但希望在片中呈現的城市不是首爾最受矚目的地區，反而是大眾不太熟悉的地區。所以在片中以住宅區登場的九老區，很多劇情都在那地區展開，我努力在這方面表達想要的感覺。」

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▲ 導演指今次最著重追車的場景。（《屍殺半島》劇照）

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在電影的拍攝中，導演延尚昊最著重的是當中的追車場面：「我對這部戲的一切都付出很多心血，但要說這部戲的焦點或有別前作的部份，應該是追車場面，我努力地令這場發生於末世後的追車場面更逼真。」

面對《屍殺列車》的成功，延尚昊坦言對開拍續集《屍殺半島》感到壓力：「如果說完全沒壓力，那是騙你的。比起拍出同樣成功的續集…很多《屍殺列車》粉絲應該對之後的故事感到好奇，我懷著報答他們的心情拍攝續集，這次有機會擴闊《屍殺》系列的世界觀，所以我很享受這次創作，能夠擴闊世界觀。比起壓力，我獲得更多樂趣。」

▲ 開拍續集導演雖感壓力，但從中亦獲得許多樂趣。（《屍殺半島》劇照）

當年《屍殺列車》入圍電影國際盛事康城影展，四年後再度憑續集《屍殺半島》受邀到康城，導演坦言：「康城是我執導以來最夢寐以求的影展，繼《屍殺列車》後，再次受邀參展，我非常感恩，也很榮幸。」

可是因為新冠肺炎疫情關係，未能現身當地，就著影響著全球的疫情，導演向觀眾們呼籲：「我認為《屍殺半島》是很適合在戲院觀賞的電影，相信也有很多影迷期待它上映，所以我衷心希望各位能在戲院安全地觀賞這部戲。」

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