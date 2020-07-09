【亂擠暗瘡】用牙籤擠暗瘡後細菌感染　男子頭痛半年求診需接受腦膿腫手術

▲ 用牙籤擠暗瘡後頭痛半年，男子細菌感染引致腦膿腫。

不少人都有擠暗瘡、粉刺的習慣，若傷口受到感染，後果不堪設想。內地一名男子用牙籤戳破臉上暗瘡後，反復頭痛達半年，求診時始發現因擠暗瘡導致細菌感染，並患上腦膿腫。有醫生提醒，避免臉部「危險三角區」血管密集，假如細菌感染，或引起嚴重併發症。

根據內地媒體報道，廣東周姓男子因反復頭痛長達半年，到醫院檢查後被診斷患上腦膿腫，醫生詢問病史後，得悉小周曾用牙籤或指甲戳破臉部「危險三角區」的暗瘡，推斷他因此而細菌感染。小周入院後接受抗生素治療，但頭痛、發燒的情況依然持續，需接受腦膿腫手術。

南方醫科大學中西醫結合醫院神經外科主任陳陸馗解釋，「危險三角區」是指從兩側口角水平至鼻根連線所形成的三角形區域，由於這個區域血管密集，並與顱內海綿竇相通，一旦細菌感染，可以通過血液進入顱內，引發腦膜炎或腦膿腫，可出現高燒、頭痛、嘔吐等症狀，嚴重可引致敗血症、膿毒血症、癲癇，甚至危及生命。

網傳用牙膏清黑頭 皮膚科醫生：治標不治本

早前，網上流傳用牙膏配上牙刷可以清走鼻上的黑頭，使用後原本的「士多啤梨」鼻上的黑頭明顯減退，皮膚科專科醫生陳厚毅接受TOPick訪問時曾表示，牙膏清黑頭是治標不治本的方法。

市面牙膏款式繁多，含有不同化學物質，有機會令皮膚敏感。如果用牙刷刷皮膚的力度及次數過多，有可能傷害皮膚表層。

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責任編輯：羅嘉欣