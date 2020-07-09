天星小輪環保混能渡輪首航　污染物減排至少七成

▲ 天星小輪「曉星」號，率先採用混能環保摩打，行走日常航線。（陳國峰攝）

天星小輪旗下「曉星」輪，棄用傳統柴油摩打，改用柴油/電力混能驅動系統，今日（10日）啟航，將行駛來往灣仔至尖沙咀航線。

TOPick記者今日登上「曉星」輪試坐，小輪航行時，摩打噪音聲明顯減少，而「偈油」味亦沒以往般濃烈。

「曉星」輪1965年首航，經改裝後，發電摩打使用「柴油—電力混合動力系統」，取代傳統的「柴油二衝程引擎」，加上使用低硫柴油，船隻排出的黑煙和其他空氣污染物，包括氮氧化物、碳氫化合物、黑煙濃度會大減近七成以上。

▲ 黃色機器是新引入的發電機，可利用柴油發電驅動。（陳國峰攝）

除了新引入兩部柴油發電機供電驅動，天星小輪也保留兩部原有小柴油發電機，為船上的照明、通風等設備供電。

環境局局長黃錦星稱，混能渡輪獲政府「綠色運輸試驗基金」資助，當局下一步也希望資助船公司，研發純電動渡輪。

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記者：吳卓峰

