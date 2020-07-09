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【英國移民】租金連生活雜費月花逾4萬　倫敦港人一家三口每月開支一覽

親子 15:39 2020/07/09

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

移民英國是近期港人熱話，究竟租金及生活費應預算多少呢？

很多人說英國消費水平高，特別是倫敦，在決定來英國之前，生活成本（Cost of Living）絕對是你的一大考慮。除了片面地提供一些數據和資訊，小編特地詢問了身邊不同背景朋友每月的開支，以供參考。

基本資訊

我們先大概只談食住行（衣服方面十分個人，故不作研究），簡單提供英國生活水平數據。

根據Numbeo.com，每個成年人的倫敦每月不計算租金的開支為約£830（約8,125港元）。網頁內提供不同項目的價錢作為參考，而詳細的住屋、交通及餐廳介紹亦可再參考我的其他文章。

真實個案

我們找來了不同背景的英國居民查問了他們的每月開支，驗證Numbeo的數據到底準確與否，也提供個案讓讀者可根據自己情況預算。

請注意，由於個人購物、旅遊及投資等每人開支差異或甚大，故不作紀錄。

一家居Zone 6 免費讀nursery

30多歲夫婦，育有一子，丈夫在銀行上班，5天工作，太太是全職主婦，負責照顧小朋友，打理家頭細務。晚飯在家準備，也會買外賣或外出用餐約6至8次，一家三口居於大倫敦西南邊Zone 6四房House。小朋友就讀半日nursery，不用學費。由於太太主力照顧小朋友，包括接送小朋友上學，保姆費用可省每日數百到一千鎊。主要親子活動踏單車、行公園、行森林。

類別 簡介 每月開支（£）
租金 倫敦Zone 6四房House 2,000
水、電、天然氣及上網費 天然氣費£50、水費£40、電費£80、500m光纖寬頻£30 200
Council Tax 無減免 225
家居清潔 一個月一次，包括整理花園 70
交通 丈夫公司在Zone 1，每日來回Zone 1至6需坐火車 250
私家車 house有車房泊車£0、汽油費£25、保險£75、保養維修平均£20 120
食材及日用品 除了在本地超市外還會到亞洲超市購物 700
午餐 工作日午餐主要在飯堂或附近外賣店購買，間中也會跟同事外出用膳 200
晚餐外賣 每星期點兩、三次外賣 100
外出用餐 周末間中在外用午餐或晚餐，每餐約£30-50 300
興趣 踢足球£40、健身室會籍£25、酒吧消遣£30、單車維修保養£15 110
訂閱服務 TV Licence £13、Spotify £15 28
理髮 丈夫每月£10、太太每三個月£20、兒子在家理髮£0 17
其他雜費 電話服務等 20
總結（三人合共） 連租金及住屋相關雜費 4,340
（約4.25萬港元）
  不連租金及住屋相關雜費（除去首4項） 1,845
（約1.8萬港元）

另有其他二人家庭及個人居於倫敦及倫敦以外的個案，詳情請看【英適生活】

【文章獲英適生活授權轉載】

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