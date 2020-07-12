【非常醫生】20歲男生嚴重濕疹全身爛肉欲輕生　中醫同行1年助康復重返校園

▲ 彭淑儀中醫師表示，除了治病，有時也需輔導病人。

濕疹不僅影響生活，甚至令人痛不欲生。註冊中醫師彭淑儀（Sue）為家族第三位中醫師，行醫8年，她最難忘一位受嚴重濕疹困擾、曾欲輕生的20歲男生；同行一年，病人康復了，也從人生的谷底走來了。「看醫生不該是負擔」，Sue視病人如同朋友，伴他們渡過人生悲傷、絕望的日子。

Sue生於馬來西亞，爺爺、父親同為中醫師，在當地一個小鎮經營藥材舖。因父親經常義診助人，耳濡目染下，她早已立志行醫。2007年中學畢業後，她往廣州的大學修讀中醫學學士課程，畢業後於吉隆坡的大型診所執業。2016年她嫁來香港，重新開展中醫事業。

▲ Sue受中醫父親影響，踏上行醫之路，往廣州修讀中醫學學士課程。（相片由受訪者提供）

與濕疹病人同行 走出人生低谷

除了治病，Sue有時更擔當心理輔導角色。她最難忘是，陪伴一名約20歲嚴重濕疹男生走出低谷。

他全身爛肉，手腳、頭皮也出疹滲水，十隻手指也包著紗布，因為一搔就會脫皮。由於十分痕癢，難以止痕，故他早上起來會拍打自己，拍至整塊臉又紅又腫。

受濕疹困擾，男生無法入睡，一度服用安眠藥，因影響生活，最終被逼停學留在家中，情緒低落，曾欲輕生；同時，他因使用類固醇引發白內障，惟皮膚狀況太差，醫生無法為他進行激光治療。

Sue憶述，男生由父母帶到診所，默不作聲，認為「不會好起來的」，並拒絕看心理醫生。除了紓緩濕疹症狀，也得照顧其情緒：「平時大概每15分鐘看一個病人，每次她覆診，也會刻意多留時間給她，開導、鼓勵她。」同時，Sue也會了解他每天飲食情況，下班後也回覆其訊息跟進、輔導。

經過一年時間，男生服用中藥、接受針灸後，病情大有改善，終可接受激光治療，重返校園；現在皮膚更已回復光滑，只是天氣變差時偶爾發作，但並不影響基本生活。Sue慨嘆，病人求診一年，過程難熬；對醫師而言，亦是長期作戰，需兼顧病人身心問題。

▲ Sue最難忘是醫治一名20歲嚴重濕疹男生，助他康復後重返校園。（相片由受訪者提供）

信任與能力之間的掙扎

作為醫者，獲病人信任固然開心，但也需學會接受自身限制。曾有病人介紹一位乳癌第三期患者給她，經過3個月治療，患者精神好轉，惟病情無太大改善，令她十分掙扎——別人基於信任，把病人交託自己；但自身處理癌症的經驗較少，為病人著想，是否應轉介其他醫師跟進？

最終，她克服心理關口：

適當地把病人交給更有經驗、更擅長的醫師，這對病人對自己也好。不要因為是別人介紹而死撐，耽誤病情。

她不諱言，治療期間壓力很大，西醫可以轉介去其他科，但中醫沒有分科。「不要把病人視為自己的，不能有『爭飯碗』的想法。也要打破醫術不外傳的想法，既然可以幫助病人的，為何不教其他人呢？」

病人誤解中醫學 中途放棄治療

行醫以來，能夠見證病人康復，最教她最滿足。除了讓高齡產婦人工受孕失敗，子宮內膜異位，有嚴重經痛問題，經治療、鼓勵後成功懷孕⋯⋯

然而，社會上仍有人對中醫學存偏見和誤解。Sue憶述，有位病人腰痛持續多個月，服用止痛藥也無助紓緩，被逼坐輛椅代步；服用中藥、針灸2星期後，病情明顯改善，可以慢慢走路，不必靠輪椅。此時，卻因為親戚一句話，說針炙會傷害神經線，令病人不再覆診。

病人寧相信親戚，也不相信醫生，因為傳言而卻步，放棄自己的健康，很可惜。

▲ Sue認為，作為醫者，最重要是花時間了解病人發病原因，不能把病治好就算。（相片由受訪者提供）

中醫學亳不死板 呼籲大眾治未病

治病救人，早被她認定為終生事業：「中醫愈老愈矜貴，講求經驗的累積。我愈做愈有熱誠，從沒想過轉行。」她認為中醫治療方法很廣，「條條大路通羅馬」，一點也不死板。

每次診症，我也會向病人講解發病原因，以及平日養好身體的方法。每個人體質不同，不能用同一條藥方。

Sue希望宣揚中醫藥學「治未病」的理念，呼籲大眾預防疾病，不要等到發病才求診。

看醫生不是負擔

行醫多年，她最珍惜與病人建立的關係，形容到最後，彼此如同朋友，診症時病人會不期然分享平日生活點滴。

一直以來，我也以朋友姿態對待病人，因為看醫生不該是負擔。

有關Sue如何走上行醫之路，請看：【非常醫生】延續中醫父親義診助人理念 仁醫心痛伯伯無錢治病減診金解困

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記者：黃泳欣