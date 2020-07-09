【新冠肺炎】慈雲山中心歷奇樂園因疫情今起暫停開放

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本港新冠肺炎疫情爆發第三波，近日多區出現確診個案，包括慈雲山。黃大仙區議會正愛選區議員岑宇軒今日（9日）於社交平台指，因收到領展的通知，慈雲山中心的歷奇樂園因疫情而暫停開放；另有確診患者於7月2日到過慈雲山中心，領展已安排加強場內消毒。

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慈雲山中心辦事處職員向TOPick記者表示，因應近日疫情，以及政府的呼籲而決定暫停開放歷奇樂園，惟未知暫停開放至何時。

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另外，消息指，本港今日新增至少10宗初步確診個案，包括港泰護老院院友、輸入個案及的士司機等；新增的初步確診個案包括茶餐廳群組，其中佐敦文英街新發茶餐廳再有食客不適求醫，該茶餐廳是不少夜更的士司機的「飯堂」。

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記者：郭詩詩