有私院流感高峰期低收費病床僅獲轉介2病人　申訴署指醫管局應善用以作分流

▲ 申訴專員趙慧賢（陳永康攝）

本港病床供應緊張，而本港2間私家醫院按批地條款須提供164張「低收費病床」，使用量最高約7成，但申訴署發現醫管局於流感高峰期的轉介情況成效不彰，建議醫管局要繼續善用及優化相關政策，研究將轉介安排恒常化等。

公署指出，雖然有關病床數目看似不多，但以每名病人平均住院2至4天、入住率約8成推算，這類病床一年可服務大概1.2萬至2.4萬人次，有助減輕整體醫療系統。

而醫管局先後與該兩院簽訂協議，在傳染病爆發期間或流感高峰期，轉介公立醫院病人入住私家醫院的低收費病床，但過往3次流感高峰期，獲轉介的病人寥寥可數，其中一間醫院合共只收了2名轉介病人，另一醫院則在各季獲轉介24至35人。公署引述有公院醫生反映，轉介病人的行政工作繁重，認為會降低前線人員轉介病人的動力。

公署認為當局應探討更多善用低收費病床的方案，研究放寬轉介病人的限制；而除了流感高峰期外，醫管局可視乎轉介成效，研究將轉介安排恆常化，政府亦可研究以低收費病床政策配合套餐式服務，以增加吸引力。

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記者：蘇文軒