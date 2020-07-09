【新冠肺炎】消息：今日新增至少16宗本地感染個案　涉茶餐廳及護老院群組

▲ 消息指今日新增至少16宗本地感染個案。

新冠肺炎疫情反彈，消息指今日新增20宗確診及初步確診個案，當中至少16宗為本地感染個案，據悉包括多名的士司機「中招」，分別曾訪彬記粥麵及新發茶餐廳，其餘亦涉港泰護老院院友等。

本港上周日(7月5日)爆發第三波疫情至今，累計已有47宗本地感染確診個案，當中涉及至少三個爆發群組。

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連計昨日，本港連續兩日有10宗不明源頭感染，昨日（8日）新增24宗確診個案，包括5宗輸入個案及19宗本地感染個案，年齡介乎31歲至92歲，其中5宗再涉及不明源頭個案。累計確診個案增加至1324宗，當中包括一宗疑似個案，詳情即看：https://bit.ly/3iG8kTc

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記者：伍瑋瑋、陳正怡