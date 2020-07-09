海洋公園與導盲犬協會合作5年助繁殖本地導盲犬　園方會提供精子冷藏及儲存支援

▲ 海洋公園今日（9日）與香港導盲犬協會正式簽訂合作備忘錄，合作繁殖本地導盲犬改善供不應求問題。（陳永康攝）

本港有近20萬名視障人士，惟現役導盲犬卻僅約45隻。海洋公園與香港導盲犬協會合作，在5年間協助繁殖本地導盲犬，公園會提供導盲犬精液，處理及儲存技術支援，目標提升本地導盲犬數量一倍，改善供不應求問題。

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▲ 香港導盲犬協主席林衛邦指，因本地繁殖及訓練困難，令本港導盲犬不足。（陳永康攝）

海洋公園今日（9日）與香港導盲犬協會正式簽訂合作備忘錄。協會主席林衛邦表示，本港現時需要至少過千隻導盲犬，但本地繁殖及訓練導盲犬工作困難，準則亦嚴謹，少於7成合資格受訓幼犬能順利畢業並投入服務，本地視障人士一般要等候兩年才獲配對。他形容，本港天氣潮濕悶熱，街道狹窄繁忙，令一些犬種未能適應，因此本港大部分導盲犬均從外地引入，惟海外輸入費用高昂，動輒要數萬元，而精液從海外送港偶會出現延誤，錯過繁殖期授精的「黃金48小時」。

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林衛邦指，繁殖工作及成本開支主要由協會負責，海洋公園獸醫團隊將採用協會的犬隻子宮頸人工授精技術，免費將專業導盲犬的精液冷凍，再加以儲存，協會目標一年可繁殖3至4胎幼犬，從而增加本地導盲犬數量一倍，讓更多視障人士受惠。

▲ 現時本港導導盲犬供應數目遠低於需求。（陳永康攝）

海洋公園獸醫總監馬伯樂稱，透過合作，園方會利用公園的實驗室設備及動物繁殖知識，協助採集、處理及儲存適合用作繁殖的導盲犬精液，按過往經驗來看，一般可將狗隻的精子冷凍至少10年，存活率或達逾8成。

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被問及海洋公園在營運一年及重新定位後，會否影響與協會合作繁殖導盲犬的計劃，公園管理及演藝節目執行總監吳守堅說，園方目標是為協會及社區提供長遠性幫助，若一年後因公園重新定位而未能繼續履行合作計劃，園方會跟協會商討，以助機構覓得合適跟進安排。

視障跑手梁小偉（Gary）自幼患上視網膜色素病變，在晚間或黑暗地方，視力會變弱，至2009年起再無法毛看得見眼前的一切，更因此曾自我放棄，變得頹廢。他憶述，導盲犬Gaga尚未來到身邊時，每日外出要依靠白杖，但未必能完全避開所有障礙物，曾因手持白杖行走不慎將它打落於違泊車輛的兩轆中間，導致受傷。

▲ 視障跑手梁小偉與導盲犬Gaga已相處3年多。（陳永康攝）

Gary形容，導盲犬不但改變及方便他的日常生活，如帶領他避開障礙物、尋找車站等，亦是一個安全的陪伴者，隨雙方信任度增加，有時會跟牠訴說心事，大家相處感覺像「父女」，但笑言Gaga有時會不懂得「人情世故」，例如找到小巴車站時，會直接帶他走到站頭，令人誤會他們不小心「打尖」。

此外，吳守堅稱，公園明日（10日）會推出7月底至8月的網上預約入場的時間表。對於近日新冠肺炎本地感染個案上升，他強調，園方會繼續貫徹開園後一如既往的防疫措施，包括限制入場人次、入場人士要佩戴口罩及量體溫、消毒清潔遊樂設施等，並會密切留意疫情發展，亦準備好一旦疫情惡化或加劇時的應對措施。

▲ 海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指，公園會留意疫情發展，做好應對及防疫工作。（陳永康攝）

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吳守堅說，有入場人士在公園範圍內曾鬆懈而除下口罩，經職員勸喻後都會遵守規例，而公園重開後的設施開放安排，主要基於常規保養及維修、防疫控制及公園人手與客流量而有所調整。

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記者：陳曉瑩