【明星理財】宋熙年轉當YouTuber體會「後台」的重要　陀第二胎買醫保未雨綢繆

▲ 準媽媽宋熙年。

「精明媽媽」宋熙年 (Sarah) 早前宣布再度懷孕，準備三年抱兩。宋熙年由合約藝人轉型為自由身多方面發展後，深深體會到有「後台」支援的重要性，因此她和丈夫陳智燊特別重視生活背後的保障，更會親自研究各種保險的條款及細則，務求為自己及家人選擇最切合需要和全面的保障。

宣布陀B後首次回歸拍攝工作的Sarah早前特別為醫保產品任嘉賓，分享精明媽媽的人生規劃心得。

▲ 宋熙年為生活未雨綢繆。



預產期在3個多月後的Sarah心情輕鬆，並即將搞Baby Shower迎接小生命來臨兼公佈第二胎性別，她表示大仔Damon似是明白自己快將成為哥哥，變得有責任感，會自己收拾玩具之外，還開始有大哥哥的風範：「他會對著我的肚皮手指指，有時會把雙手放在我的肚皮上，然後錫錫，感覺很有愛。」

對大仔教導有方，新事業亦漸上軌道，月賺六位數的Sarah笑說要為生一隊足球隊做好準備：「做女人當然喜歡買名牌手袋，而老公喜歡買相機及名錶，我們曾經為此而互相檢討，規定半年內不作高消費，結果我們都很快破戒。最後我們決定在不犧牲個人嗜好的大前題下，為將來早作規劃。」

宋熙年表示如果打算生多幾個的話，認為除自己外，亦要為家人準備好醫療保障，特別是初生嬰兒及小朋友，需接受治療的情況往往很難預計。

▲ 宋熙年快將第二度做媽媽。

Sarah轉型兼當媽媽後更未雨綢繆，全因Damon初生不久的小事件所致，她說：「第一次遇到Damon不適，即使只是感冒發燒都很心痛，除了擔心小朋友身體外，想到萬一下次到自己入院，可能涉及林林總總的醫療開支，可能會為自由身的我們構成壓力。如果有醫療保險計劃，不用逐個醫療項目計算賠償，對於精神同財政上都有好大幫助。」



對比老公，Sarah自認比較精打細算，知道兩口子在沒有僱主的公司醫保輔助下，全面的個人醫療保障與具彈性的保費金額選項來得相當重要，亦會比較買保險的額外保障，盡享著數：「例如買醫療保險，我會選擇可以扣稅的自願醫保，特別是一些提供高額保障同時設有自付費選項的高端自願醫保，保費在選擇自付費後會變得較相宜。」

她續說投保此種計劃可趁機督促家人保持身體健康：「我知道有自願醫保設個人和家人無索償保費折扣，如果我以保單持有人身份幫一家人一齊投保，而大家都可以連續兩年或以上冇索償，便可獲額外無索償保費折扣。」



宋熙年說：「家庭成員越多，計劃就要越完善，讓我們在小朋友成長期間給予陪伴與指導，引導他們在人生規劃上有獨立的想法；如果一家人都擁有高額保障，萬一健康上遇到突發情況，便可用保險作財政上支援，令我們盡情投入生活，因此我認為這類型的保障計劃很適合我們一家人的需要。」