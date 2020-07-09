車房爆炸釀3死技工否認誤殺　控方指案發時漏出48公升石油氣

▲ 被告黎駿豪否認3項誤殺罪，案件今於高等法院開審。（經濟日報記者攝）

2015年慈雲山車房爆炸釀3死，車房技工早前被控3項誤殺罪，技工早前否認控罪，案件今（9日）於高等法院開審。控方於開案陳詞中指，爆炸原因是技工維修的士石油氣泵的過程不符合要求，以致約48公升石油氣在沒有觸發限流閥的情況下漏出，同時有運作中的電風扇掉落維修槽產生火花而導致今次爆炸。

涉案被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死3名死者胡漢偉、陳錦波及伍靄霞，即被告在檢查和修理的士ER7778時，對身處附近的3名死者負有謹慎責任，但被告違反了該謹慎責任，沒有採取足夠步驟確保的士的油缸沒有石油氣漏出，以及確保萬一有石油氣漏出時不會起火，此等違反責任構成嚴重疏忽，亦是3名死者死亡的重大原因。

控方今於開案陳詞中指，涉案死者胡漢偉是𦘦事孖鏡車房東主，而陳錦波就是將涉案的士駛往車房作維修的早更的士司機，伍靄霞是車房毗鄰玻璃店的女東主，而被告是案發當日在車房內工作的唯一技工。

控方指出，案發當日陳駕駛的士時感到不順暢，遂將的士駛往孖鏡車房檢查，從閉路電視片段可見，被告曾登上的士檢查，其後在胡、陳兩人協助下，將石油氣缸拆下，以檢查內裡的石油氣泵。控方指，石油氣缸的開口不大，因此並無觸及限流閥以防止石油氣漏出，根據專家估計，案發時已有約48公升石油氣漏出。

控方續指，被告為了修理石油氣泵，故將石油氣流出，石油氣填滿整個車房，當時車房的捲閘亦有大半部分落下，加上石油氣比空氣更重，因此石油氣積聚在車房的維修槽內。調查人員其後於維修槽內發現一部開動的電風扇，因此相信由於電風扇跌落維修槽，產生火花，從而引發今次爆炸。

控方指，根據法例要求，拆除或更換石油氣泵的工序只可由獲機電署確認的認可人士進行或在其監督下進行，且需於指定工場內進行，但案發時被告、胡及陳兩人均沒有配備所需資格，被告雖曾修讀相關課程但最終未能成功畢業。

控方又指，爆炸當時站在車房門外的胡、陳兩人均因為身體多處受傷和大範圍燒傷而即場死亡。另一名死者伍靄霞於案發時在店內閣樓休息，伍的丈夫在案發前離開店舖到對面馬路，其後車房便發生爆炸，由於玻璃店亦發生大火，因此他無法進入店內拯救妻子。伍事後被消防員救出時已被燒焦，死因為吸入濃煙及嚴重燒傷。控方又指專家認為今次爆炸屬人為的機會微乎其微。

控辯雙方同意案情中指出，被告於爆炸中亦身受重傷，送院後一度危殆昏迷，被告全身大面積燒傷，獲批9個月病假。案件下午續審。

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記者：楊詠渝