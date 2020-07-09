【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活

▲ 傳葉玉卿丈夫申請破產。

一代性感女神葉玉卿自88年嫁美國商人胡兆明後便息影，並移居美國，二人育有3子女。葉玉卿丈夫經營飲食及地產各類生意，曾被指身家估計有80億元，夫婦一家五口住古堡豪宅，生活無憂。

不過，今日有傳媒報導，胡兆明因債務問題，在美國向向法庭申請個人破產，但暫未獲當事人証實。

葉玉卿的丈夫胡兆明是緬甸華僑，在美國經營食品批發和連鎖超市。之後生意愈做愈大，涉足銀行界、航空界、地產界等，身家暴漲，保守估計家財達至少80億港元，葉玉卿可說十分旺夫。

▲ 葉玉卿一家五口住古堡豪宅。（取自IG）

【抑鬱症】80億闊太葉玉卿長女患情緒病 胡芷欣曾想輕生感激母親陪抗病

今日有傳媒引述紐約物業新聞網站消息，葉玉卿丈夫胡兆明（Jeffrey Wu） 周三 （7月8日） 向法庭申請個人破產。

報導指於美國紐約曼哈頓、長島及Flushing區三個物業暫停拍賣，原因是物業業主向法庭申請破產，而該些物業的業主為Flushing區地產發展商及超級巿場老闆胡兆明（Jeffrey Wu）。

胡兆明由於無法償還三項物業的借貸按揭，早前申請破產，原於本周三早上十時前拍賣，但拍賣延期，有指三幢物業總值1530萬美元。不過，胡兆波暫時未對報導作回應。

▲ 葉玉卿是90年代香港影壇性感女神。（東星圖片）

結婚息影成80億闊太

年53歲的葉玉卿在1985年參加首屆亞姐入行，先在亞視發展，90年代離開投入大銀幕接拍多部性感電影，被封為一代「性感女神」。及後更轉戰樂壇，最為人所知的便是金曲《擋不住的風情》。

後來，她認識了美國商人胡兆明，婚後便退居美國，先後誕下三名子女。

▲ 葉玉卿女兒胡芷欣是學霸。

【星二代】葉玉卿住古堡出入私人飛機代步 丈夫身家80億子女做學霸

葉玉卿一家生活富貴，胡兆明早年更花費5,000多萬港元，在紐約長島購入百年古堡莊園，達16000呎，並花千萬改裝成一家5口的安樂窩。

大宅設有室外及室內泳池、高爾夫球場及私人影院等。此外，葉玉卿出入更備有私人飛機代步。

葉玉卿享受富貴之餘，都用心把3子女教育成才﹐胡家子女全是學霸。

▲ 葉玉卿女兒胡芷欣已長得亭亭玉立。（取自IG）

2012年，葉玉卿曾回港演賀歲片《2013我愛HK恭囍發財》，當時已傳出因家庭出現財政問題所以復出。她為免再有無謂揣測，及後劇集《女人俱樂部》邀她演出，葉玉卿拒絕演出。