【新冠肺炎】西九龍站9名員工曾訪新發茶餐廳用膳或買外賣　港鐵已安排病毒檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情反彈，消息指今日新增20宗確診及初步確診個案，當中至少16宗為本地感染個案，包括佐敦新發茶餐廳群組。港鐵發言人稱，9名於香港西九龍站工作的員工，先後到過佐敦新發茶餐廳用膳或買外賣；港鐵已就有關情況通知衞生防護中心，並為有關員工安排進行病毒檢測，他們暫時不用上班，建議留在家中等候病毒檢測結果。

【新冠肺炎】坪石彬記群組一家三口染疫 新發茶餐廳再多3人確診包括至少兩名的士司機

港鐵稱，因應疫情發展，高鐵服務於今年1月30日起已暫停，香港西九龍站沒有對外開放；因應今次事件亦已安排清潔人員，額外在香港西九龍站進行深層清潔及消毒，港鐵公司會與衞生防護中心保持緊密聯繫。

【新冠肺炎】消息：今日新增至少16宗本地感染個案 涉茶餐廳及護老院群組

佐敦新發茶餐廳繼周二(7日)有一名68歲收銀侍應確診後，至昨日再多3名食客確診受感染，當中包括兩名的士司機，至今新發茶餐廳群組已有4宗確診個案。

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記者：陳正怡