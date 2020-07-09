男子疑政見不合遭火燒　夫婦被指粗言罵事主否認擾亂秩序

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11月11日有中年男子於馬鞍山因政見問題與人爭執，其後被人淋易燃液體及點燃，1對在場夫婦涉指罵該中年男子，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為。夫婦否認控罪，案件今（9日）於東區裁判法院開審。被點燃的中年漢X出庭作證，他指案發時遭20至30人包圍指罵，人群後有手伸向他淋易燃液體，他之後全身起火。辯方盤問下，X同意現場有人勸他離開，但認為留在現場較安全。

女被告陳海雲（33歲）及男被告鄺耀文（39歲），報稱文員，同被控1項在公眾地方行為不檢。

控方今天申請修訂控罪，辯方不反對，裁判官批准申請。兩名被告被改1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。

控罪指，兩人於2019年11月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋上，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

控方傳召案發當日被點燃的中年漢X出庭作證，法庭早前已頒下匿名令，今天並為X安排了特別通道進出法庭，及讓X在屏風後作供。

X供稱，去年11月11日早上，他看見馬鞍山港鐵站內，有黑衣人正在破壞設施，他喝止黑衣人行為，有黑衣人上前打他頭部後離開，他遂追著該群黑衣人，直到馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋上。

X續供稱，當時黑衣人四散，他便停下打算離開，但轉身後約有20至30人包圍他。X指遭人群指罵時感到害怕及憤怒，突然人群後有手伸向他並淋易燃液體，他之後全身起火。

X其後撲熄火焰，被送院及留醫約3個月，醫生指他全身4成皮膚燒傷、由腳至臉部皆燒傷，他現時雙手無力及無法工作。

控方其後播放案發時的錄影片段，並且指出片中兩名被告。根據庭上播放片段，X當時與多人對峙，雙方以粗口爭吵，亦有人叫X離開。

辯方盤問X時，問X案發時兩名被告有否用粗口罵他，或者作出任何行為。X回應指沒有印象，雖然有女聲用粗口罵他，及提醒黑衣人離開，但他沒有發現聲源。

辯方續指，案發時沒有人在X身後，X可以選擇離開，而當時X亦以粗口指罵其他人，現場亦有人勸他離開及冷靜。X同意當時可以離開，但他擔心如果自己離開，會被人追上及打，認為留在現場更安全。

辯方另質疑，X在馬鞍山港鐵站內被人襲擊後，為何要自行追著黑衣人，而不報警求助。X指形容自己當時是見義勇為及有點傻，「想求其捉1個人俾差人叔叔」；聆訊下午續。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌