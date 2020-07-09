【Apple TV+電影】湯漢斯親解《雷霆戰艦︰獵犬號》　自編自演美國驅逐艦艦長【有片】

▲ 湯漢斯拍片親解電影《雷霆戰艦：獵犬號》背後的二戰史實背景。

影帝湯漢斯（Tom Hanks）自編自演新片《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）將於7月10日在Apple TV+獨家上架。湯漢斯為《雷霆戰艦：獵犬號》拍短片，娓娓道來二戰時期「大西洋戰役」中的一場怒海追逐海戰的史實背景，以及當年的艦隊如何憑有限的海軍科技成功抵壘。

電影《雷霆戰艦：獵犬號》改編自CS Forester的軍事小說《The Good Shepherd》，重現二戰時期「大西洋戰役」中的一場生死尤關的海戰，戲中湯漢斯飾演的海軍 Ernest Krause （虛構人物）首次充當驅逐艦艦長，護送37艘補給商船到達英國，途中有50小時缺乏空軍支援守衛，艦長Krause如何運籌帷幄、帶領艦隊逃過納粹德軍的潛艇攻擊？

早前感染 COVID-19 後病癒康復的湯漢斯，已於7月初現身 Apple TV+ 視像記招並向全球媒體「報平安」。

而在全新推出的短片，中氣十足的湯漢斯更娓娓道來這場緊湊的海戰背後的史實背景，以及分析當年的艦隊的處境及這場戰役對二戰的重要性。

湯漢斯是這部戲的編劇、男主角及監製，他曾在訪問中坦言最愛看歷史書，因此多番在其主演及監製的電影世界重返二戰的歷史舞台，希望讓觀眾可以透過主角的經歷想像自己處身其中如何自處。