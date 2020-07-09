  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (週四) 16:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Apple TV+電影】湯漢斯親解《雷霆戰艦︰獵犬號》　自編自演美國驅逐艦艦長【有片】

娛樂 15:12 2020/07/09

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

湯漢斯拍片親解電影《雷霆戰艦：獵犬號》背後的二戰史實背景。

影帝湯漢斯（Tom Hanks）自編自演新片《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）將於7月10日在Apple TV+獨家上架。湯漢斯為《雷霆戰艦：獵犬號》拍短片，娓娓道來二戰時期「大西洋戰役」中的一場怒海追逐海戰的史實背景，以及當年的艦隊如何憑有限的海軍科技成功抵壘。

電影《雷霆戰艦：獵犬號》改編自CS Forester的軍事小說《The Good Shepherd》，重現二戰時期「大西洋戰役」中的一場生死尤關的海戰，戲中湯漢斯飾演的海軍 Ernest Krause （虛構人物）首次充當驅逐艦艦長，護送37艘補給商船到達英國，途中有50小時缺乏空軍支援守衛，艦長Krause如何運籌帷幄、帶領艦隊逃過納粹德軍的潛艇攻擊？

早前感染 COVID-19 後病癒康復的湯漢斯，已於7月初現身 Apple TV+ 視像記招並向全球媒體「報平安」。

而在全新推出的短片，中氣十足的湯漢斯更娓娓道來這場緊湊的海戰背後的史實背景，以及分析當年的艦隊的處境及這場戰役對二戰的重要性。

湯漢斯是這部戲的編劇、男主角及監製，他曾在訪問中坦言最愛看歷史書，因此多番在其主演及監製的電影世界重返二戰的歷史舞台，希望讓觀眾可以透過主角的經歷想像自己處身其中如何自處。

撰文 : TOPick柴犬出動

湯漢斯 Apple TV＋ 電影 監製 編劇 美國 大西洋 新冠肺炎 演員 潛艇

最高瀏覽

【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
10:44 2020/07/07
【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
12:58 2020/07/07
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元
20:41 2020/07/07
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元