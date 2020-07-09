教科書罕有凍價　有升中學童家長料花8,000元開學開支

▲ 有即將升中的小六生及家長今（9日）早到獲派中學完成註冊後，立即到書局購買教科書。（梁偉榮攝）

中一註冊首日，即將升中的小六生及家長今日（9日）完成註冊後到書局買書。在教育局呼籲下，有書局負責人指今年大部分教科書罕有凍價，中一全套教科書售價約2,000至3,000多元，個別學校書價仍高達4,000多元，有小六生家長因應學校要求額外買平板電腦，預計開學開支達8,000元，亦有家長在疫情下減少收入，坦言應付兒子開學費用感到「有壓力」。

兒子獲派聖芳濟書院的李太，今早到學校註冊並取得書單後，立即到油麻地一間書局買書。她表示，計劃為兒子購買新書，料花3,700多元買齊全套教科書；連同校服等開學開支，預計合共5,000元，雖然屬預期之內，但仍然感到「有壓力」；連同中五的長子，兩名兒子的開學開支及補習費用共約1萬元，佔家庭收入約三分之一。

▲ 家長李太今早陪同兒子到中學註冊後，立即到油麻地一間書局買書，預計花3,700多元買齊全套教科書。（馮琪雅攝）

李太本身是家庭主婦，她形容其從事眼鏡批發的丈夫在疫情下是「第一手當災」，「4月份生意大跌9成，食住糧餉先」，政府派發的1萬元可稍為紓緩財政壓力。

兒子獲派瑪利諾神父教會學校的梁太稱，料花3,000多元買書，因學校新學年改變教學模式，建議家長購買指定牌子平板電腦，她在停課期間為兒子購買另一牌子的平版電腦並不適用，現在要額外花2、3,000元購買新平板電腦，形容這筆開支屬「預期之外」，開學開支料高達8,000元，佔家庭收入十分一，政府派1萬元也可「幫補」。其兒子則說比較喜歡用電子書，因為可以令書包變輕。

▲ 梁太稱兒子獲派的中學要求家長自費購買指定牌子平板電腦，估計要花2、3,000元，開支屬「預期之外」。（馮琪雅攝）

育有兩名子女的尹先生，其小兒子透過自行分配學位派入皇仁書院，預計花4,000多元買書，傾向全部買新書，但因應部分課本改版未到貨，暫未買齊書；另預計要花千多元買校服等，料全部升中開學開支涉及5,000至6,000元，與即將升中三的大女當年升中開支相若，兩名子女開學開支合共1.1萬至1.2萬元，由於他本人從事IT行業，其收入暫時未有受到疫情影響，子女開支負擔尚可接受。

漢榮書局負責人石漢基表示，雖然出版社成本持續上漲，但教科書的主要出版社都響應當局呼籲凍價，形容是「有史以來第一次」，估計約2,000至3,000多元便可買齊全套教科書，部分學校將字典及地圖等可沿用多年的參考書納入中一書單，整套書價高達4,000多元，形容出版社依然面對人手不足、成本上漲等經營困難。

疫情下經濟蕭條，但石漢基相信有政府派發的1萬元會令「家長鬆動啲」，而且中國人傳統較重視子女的教育，因舊書可能會有答案或塗鴉等，料升中學童家長仍傾向買新書。

▲ 漢榮書局負責人石漢基指，教科書的主要出版社凍價屬「有史以來第一次」，估計約2,000至3,000多元便可買齊全套教科書。（馮琪雅攝）

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記者：馮琪雅